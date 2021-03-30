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Chloe Ferry’nin paylaşımıyla başı belada! Hayranları ayaklandı

30.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon yıldızı Chloe Ferry, Instagram’ın en aktif isimlerinden biri olarak tanınıyor. Türkiye’ye göğüs küçültme ameliyatı için gelen yıldız isim bu sefer photoshop yapmakla suçlanıyor.

Chloe Ferry’nin paylaşımıyla başı belada! Hayranları ayaklandı

Celebs Go Dating ve Geordie Shore gibi İngiltere’nin en sansasyonel iki televizyon programında boy gösteren Chloe Ferry, şu sıralar televizyonda yaptığı işlerin yanı sıra Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

CHLOE FERRY’Yİ PHOTOSHOP KULLANMAKLA SUÇLUYORLAR

25 yaşındaki reality şov yıldızının şu sıralar, 3.6 milyon takipçisiyle başı belada. Chloe Ferry’yi yakından takip eden bir kısım, genç kadını fotoğraflarına photoshop yapmakla suçluyor.

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Daracık siyah tulum giydiği fotoğrafını paylaşmasıyla başlayan tartışma, yakın zamanda bitecek gibi görünmüyor. Fotoğrafı gören Chloe Ferry hayranları, fotoğraftaki bazı tuhaflıkları yorumlarda yazmaya başladı. Kullanıcılar kadının bacak arasındaki çizgilerin tuhaflığına ve arkadaki raflarda bulunan kutulardaki garipliklere dikkat çekti.

Chloe Ferry, sosyal medya fotoğraflarında photoshopla düzenlemekle suçlandığı ilk olay değil.

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Chloe Ferry Instagram
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