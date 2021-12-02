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Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç sorularına imalı yanıt!

02.12.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç’ın 2019 yılında boşandığı eski eşi Chloe Loughnan, uzun bir aradan sonra İstanbul’a geldi. 29 yaşındaki model bir canlı yayına katıldı. Chloe Loughnan, maddi sıkıntı içinde olan Serdar Ortaç’la ilgili sorulara, “hayatımda drama istemiyorum” şeklinde yanıt verdi.

Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç sorularına imalı yanıt!

Chloe Loughnan, 2014 yılında pop müzik şarkıcısı Serdar Ortaç’la hayatını birleştirmişti. Serdar Ortaç’la İrlandalı model evliliklerini 2019 yılında noktaladı. Evliliklerini noktaladıktan sonra ülkesi İrlanda’ya dönen Chloe Loughnan, 2 yıl aradan sonra İstanbul’a geldi.

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"HAYATIMDA DRAMA İSTEMİYORUM"

Uzun bir aradan sonra ilk kez teve 2 Magazin Masası’na konuşan Chloe, Serdar Ortaç’ın zor günler geçirdiği ve yaşadığı maddi sıkıntılar ile ilgili sorulara “Hayatımda drama istemiyorum.” diyerek cevap verdi. Hakkında çıkan haberleri takip etmediğini söyleyen Chloe, İrlanda’da ailesiyle birlikte yaşadığını ve huzurlu olduğunu da belirtti. Ayrıca “dedikodu sevmiyorum.” diyerek Serdar Ortaç’ın söyledikleriyle de ilgilenmediğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç Chloe Loughnan
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