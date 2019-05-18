CHP'den Murat Boz açıklaması: Kendi onayı ile paylaşıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 23 Haziran'da yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için partiler Hazine'den yardım almayacak. Bunun üzerine CHP, Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla bir bağış kampanyası başlattı.

Tarafsız Haber Ajansı, şarkıcı Murat Boz'un kampanya kapsamında CHP'ye 100 bin TL'lik bağış yaptığını iddia etmişti.

'ŞEFFAF YÖNETECEĞİZ'

Sözcü'den Özlem Gürses'in aktardığına göre, konuyla ilgili Kaftancıoğlu'ndan bir açıklama geldi.

Haberde Kaftancıoğlu'nun bağış kampanyasıyla ilgili "İlk gün 5 milyon TL gibi bir rakam toplandı. Kampanya bittiğinde şeffaf bir süreç olarak yöneteceğiz" dediği, "Murat Boz belki istemezdi?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdiği belirtildi:

"Tam tersine, Murat Boz'un kendi onayı ile paylaşıldı o bilgi. Hep de böyle olacak"

'İADE ETTİK, TEKRAR BAĞIŞLADI'

Öte yandan, Boz'un partiye 100 bin TL'lik bağış yaptığı iddialarının ardından yeni bir tartışma daha alevlenmiş, yasalar gereği, bir kişinin bir siyasi partiye 1 yıl içinde en fazla 54 bin 566 TL bağışlayabildiği konuşulmuştu.

CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Erol Bektaş, Independent Türkçe'ye yaptığı açıklamada bu tartışmayla ilgili “O ünlü sanatçımıza, 100 bin TL'yi iade ettik. 54 bin 566 lirayı tekrar yatırdı, geri kalanı ise annesi adına bağışladı” demişti.

