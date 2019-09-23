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CHP'den flaş Fatih Terim açıklaması!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 23.09.2019 20:39 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "CHP Gençlik Kolları Üyesi Gökhan Yılmaz'ın sosyal medya üzerinden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında yaptığı paylaşımı hiçbir CHP'linin onaylaması mümkün değildir. Bu nedenle çirkin paylaşıma en büyük tepki de üyelerimizden gelmiştir." ifadelerini kullandı.

CHP'den flaş Fatih Terim açıklaması!

Yıldırım Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Yılmaz'ın sosyal medya hesabından Terim hakkında yaptığı paylaşımı hatırlattı.

"CHP Gençlik Kolları Üyesi Gökhan Yılmaz'ın sosyal medya üzerinden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında yaptığı paylaşımı hiçbir CHP'linin onaylaması mümkün değildir" ifadelerini kullanan Kaya, bu "çirkin" paylaşıma en büyük tepkinin partililer tarafından geldiğini belirtti.

Bu paylaşımı hiçbir CHP'linin onaylamasının mümkün olmadığını vurgulayan Kaya, "Gökhan Yılmaz, yorumunu silerek Fatih Terim'den ve Galatasaray camiasından özür dilemiş, kendisine de gerekli uyarılar yapılmıştır. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin diline böylesi kötü sözler yakışmaz. Hiçbir kişi ya da kuruma da söylenmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, bazı medya kuruluşlarının CHP ile Galatasaray camiasının karşı karşıya gelmesi için yalan haberler ile nafile bir çabanın içine girdiğine dikkati çekerek, "CHP, sporun evrensel olduğuna, farklı kültürleri buluşturduğuna, dinimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun bizleri birleştirdiğine, barıştırdığına, daha da insanlaştırdığına inanmaktadır. Bu anlayışı özümsememiş hiç kimse ve anlayış CHP içinde barınamaz." ifadelerini kullandı.

Gökhan Yılmaz, sosyal medyadan Fatih Terim'le ilgili şu paylaşımı yapmış, ardından silmişti;

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Anahtar Kelimeler:
fatih terim chp

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Adam haklı trilyonlarca para kazanıp kazancını asgari ücretten gösterip vergi kaçıran kim varsa kanı bozuktur
adam doğru söylemiş ne var bunda.
ne buyuk insanmışin sinyor terim.bi gol attin ,sesi taaa nerelerden geliyor,tüm hazimsiz lar ortaya dökuldü.
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