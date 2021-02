CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çiğli Tramvayı Temel Atma Töreni'nde konuştu:

- "Her kuruşun hesabını vereceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çiğli Tramvayı ihalesi için şartnameye "yeni mezun mühendislerin" çalıştırılması maddesini koydurduğunun vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Her büyük kentin ulaşım sorunu var. Belediye başkanlarının görevi de ulaşım, otopark sorununu çözmektir. Bu sorunları çözmek için çaba harcarlar. Yaptıkları harcamanın hesabını halka vermek zorundadır halka hesap vermek, Hakk'a hesap vermektir. Her kuruşun hesabını veren belediye başkanı doğru belediye başkanıdır. Biz yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Halkına hesap veren siyaset anlayışı. Halkın günlük sorunlarını gören, gelecekteki sorunları gören bir siyaset anlayışı. Bunu yapmak istiyoruz. İnşallah iktidarda da bunu yapacağız. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Bizler belediyelerden başlayarak hizmeti kendi halkımıza yapacağız."

Kılıçdaroğlu, salgın döneminde CHP'li belediyelerin milyonlarca kişiye ayni ve nakdi yaptığını ifade etti.

Eğitimde birleştirilmiş sınıf uygulamasını sona erdirmek için 11 büyükşehir belediye başkanlığının olduğu yerlerde Milli Emlak arsalarına okul yapılması için iktidara çağrıda bulunduklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Biz yaparız. Her kuruşun hesabını veririz. Biz siyaseti köşeyi dönmek için değil, halk için yaparız. Zenginleşme aracı olarak görmeyiz siyaseti. Bizim onlarla siyahla beyaz kadar farkımız var." dedi.