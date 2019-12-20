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CHP'li Belediye Başkanı Mert Uygun 'Bu kadar borç varken binemem' diyerek makam aracını satılığa çıkardı

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GÜNDEM  | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Bayramiç Belediyesi, bir firmaya olan 1 milyon 200 bin liralık borç nedeniyle makam aracının satılması kararı aldı. CHP'li Belediye Başkanı Mert Uygun, "Makam aracının dışında acil satacak bir malımız yok. Benim belediye başkanı olarak kullanacağım başka araçlar var. Bu kadar borcun arasında böyle lüks bir makam aracına binmek mantıklı değil" dedi.

CHP'li Belediye Başkanı Mert Uygun 'Bu kadar borç varken binemem' diyerek makam aracını satılığa çıkardı

Alınan bilgiye göre borç bir önceki dönemde özel bir firmadan kiralanan iki yol süpürme ile bir çöp konteyneri yıkama araçlarından kaynaklanıyor. Aylık 164 bin lira bedelle kiralanan araçlar ile ilgili bu tasarruf nedeniyle belediyenin firmaya 1 milyon 406 bin 429 lira borcu birikti.

Söz konusu firma yetkilileri, bir süre önce belediyeyi, kalan 1 milyon 200 bin liralık borç nedeniyle icraya verdi.

Bayramiç Belediye Meclisi, bunun üzerine borcun ödenmesi için başkanlık makam aracının satılmasını olağanüstü toplantıyla görüştü.

Toplantıda konuyla ilgili söz alan AK Partili Meclis Üyesi Erman Uydaş, aracın satışına karşı olduklarını, eski belediye dönemindeki işçi sayısından daha fazla belediyeye işi alımı yapıldığını, bu alımların yapılmaması gerektiğini söyledi.

Uydaş'a cevap veren Belediye Başkanı Mert Uygun, "Siz diyorsunuz ki işçi almayın. Biz bu firmaya ayda 164 bin lira para ödeyeceğimize, işsiz gençlere iş imkanı sağladık. Bu temizlik sorunu başka nasıl çözülür. Önceki belediyeye İŞKUR her yıl çok sayıda işçi verirken bize 1 işçi dahi vermedi. Biz bu araçları kullanmadık. Firma da bizi icraya verdi." ifadelerini kullandı.

Başkan Uygun, meclis üyesi Uydaş'a, çöp firması ihalesiyle ilgili geçmiş dönemde yapılan yanlışı kabul edip etmediklerini sordu. Erman Uydaş ise yanlışı kabul ettiklerini dile getirdi.

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TEKLİF CHP'Lİ ÜYELERİN OYUYLA KABUL EDİLDİ

Belediye Başkanı Uygun, daha sonra aracın satışıyla ilgili maddeyi oylamaya sundu.

Teklif AK Partili 3 üyenin ret oyuna karşılık 7 CHP'li üyenin oyu ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Uygun, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyelerinin söz konusu firma tarafından yapılmayan ödeme nedeniyle icraya verildiğini hatırlattı.

"MAKAM ARACI DIŞINDA ACİL SATACAK MALIMIZ YOK"

Bunun üzerine makam aracını satma kararı aldıklarını aktaran Uygun, "Bu firmaya şu anda 1 milyon 200 bin lira borcumuz bulunuyor. Firma devamlı ödeme talep etti ve biz idare etmelerini istedik ancak gelinen noktada konu icraya taşındı. Bunun karşılığında mal varlığımızı beyan ettik ve acil paraya ihtiyacımız vardı. Ödeme yapabilmek için acil bir şeyler yapmamız gerekiyordu. İş yerleri ve arazileri satamadık. Makam aracının dışında acil satacak bir malımız yok. Böyle bir karar aldık. Benim belediye başkanı olarak kullanacağım başka araçlar var. Bu kadar borcun arasında böyle lüks bir makam aracına binmek mantıklı değil." diye konuştu.

(AA)

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Çanakkale Bayramiç Belediyesi borç makam aracı Mert Uygun

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Belki bazıları görürde ders alır
Birisi bu adama renodan aşağı bir araba olmadığını söylesin.
ret oyu verenlerin amacı ne acaba
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