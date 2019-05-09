Mynet Trend

CHP'li vekil Tufan Köse Meclis'te su içti ortalık karıştı

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

Meclis'te 'su içme' tartışması yaşandı. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse kürsüde konuşurken su içti. Köse'nin su içmesine AK Partili vekiller "Ramazan ayına saygı gösterin. Burası Müslüman Türkiye'nin kürsüsü" diye tepki gösterirken, araya giren HDP vekili Tuma Çelik, "Laik Türkiye burası, ben Müslüman değilim" ifadelerini kullandı.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, kürsüde yaptığı konuşma sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptal edilmesine tepki gösterdi ve AK Partiyle MHP'yi eleştirdi.

'RAMAZAN AYINA SAYGI GÖSTERİN'

Konuşmasının ardından kürsüden inen Köse'yi eleştiren AK Partili vekiller "Siz önce kürsüden milletin Ramazan ayına saygı gösterin. Burası Müslüman Türkiye'nin kürsüsü" ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ VEKİL: BURASI LAİK TÜRKİYE

Kılıç'a tepki gösteren HDP'li Tuma Çelik, "Müslüman Türkiye değil, laik Türkiye burası, ben Müslüman değilim" ifadelerini kullandı.

'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı
Genç kadını evine kadar takip edip dehşeti yaşattılarGenç kadını evine kadar takip edip dehşeti yaşattılar
İstanbul trafiğinde baltalı dehşet kameradaİstanbul trafiğinde baltalı dehşet kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
chp Milletvekili meclis tufan köse ak parti Su Ramazan

En Çok Okunan Trend Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra şimdi de Tansu Çiller!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra şimdi de Tansu Çiller!

Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak özür diledi

Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak özür diledi

'Damadım kızıma sakinleştirici iğne yapıyordu'

'Damadım kızıma sakinleştirici iğne yapıyordu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel üretim akıllı telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel üretim akıllı telefon

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Okuyucu Yorumları 170 yorum
allaha saygın yok bari insanlara olsun.sen vekıl olsan ne olur olmasan ne olur.
Adam su içmiş o an içmesi de gerekebilir abartmayın niyetinizi de bozmayın su içene de saygı duyun nefsinize hakim olun o zaman orucunuz kabul olur..
Allah'a saygısı olmayanın insana saygısı olur mu ? neyin kafası bu?
Allaha saygısı olan kul hakkı yemez.. Milletin parası ile saraylar yapmaz..
Allaha saygı, kul hakkı yememekle başlar..
@indiana79 hepsi aynı pok
Kul hakkı haram yemek müslümanlığın neresinde açıkla
@indiana79 :) senin cebinden paralar çalınırken saygıları varmı?
@indiana79 Müslümanlar tarafından Kerbela şehitleri için tutulan Muharrem orucu var. AKP lilerden muharrem ayında da aynı hassasiyeti bekleriz.
At gözlü kırmizı butoncular..utanin be utanin..kimlerle ittifak kurdugunuza..sizin Allahiniz kitabiniz yok ya oyuzden Allah sizi bir ömür iktidara getirmez
@fikretbaskan_2017 ALLAH saygısı olanları gördük camide kuran kurslarında bebelere tecavüz ediyorlardı.bir kereden bir şey olmaz diyorlardı. şeytanın ağzı ile konuşmayın tutuyorsan orucunu kendine tutuyorsun işiniz işiniz gücünüz gösteriş ibadetimi millet görsün millet ne der onlar tutuyo benim de tutmam lazım bi kerede ALLAH için tutun da kimse bilmesin nasıl ibadet yaptığınızı
CHP zaten bu tarz siyasetçileri nedeni ile patinaj yapıyor.Bu marjinaller partiden uzaklaştırılsa CHP iktidar olur.
@ilhansafa Müslüman yalan söylemez, hırsızlık yapmaz vb.
kul hakki yerken oruc yokmu akpliler
Ne diyorsunuz siz kardeşim ne kadar çirkin yorumlar ya. Ben şeker hastasıyım tutamıyorum. Ve konuşma yapınca ağzı kuruyor insanın. O zaman oraya suyu koyan adamı eleştirin. Su içeni değil.
Ne diyorsunuz siz kardeşim ne kadar çirkin yorumlar ya. Ben şeker hastasıyım tutamıyorum. Ve konuşma yapınca ağzı kuruyor insanın. O zaman oraya suyu koyan adamı eleştirin. Su içeni değil.
@ilhansafa hadi lan
@ilhansafa polise askere kurşun sıkarken de var kul hakkı chpliler
KİMİN KİMLE OLDUĞU GÜN GİBİ AŞİKAR
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da genç kadını evine kadar takip edip dehşeti yaşattılar

Genç kadını evine kadar takip edip dehşeti yaşattılar

İstanbul trafiğinde baltalı dehşet kamerada! Gören şoke oldu

İstanbul trafiğinde baltalı dehşet kamerada

HDP'li Mardin Belediyesi için flaş iddia: Şehit yakınlarını işten çıkardı

'Şehit yakınlarını işten çıkardı' iddiası!

HDP'li gençler HDP'li başkanı dövdü iddiası!

HDP'li gençler HDP'li başkanı dövdü iddiası!

CHP, Ekrem İmamoğlu'na destek için bağış kampanyası başlattı

CHP'den İmamoğlu için bağış kampanyası

Trabzon'da fuhuş operasyonu! 8 kadın gözaltına alındı

Trabzon'da fuhuş operasyonu! 8 kadın gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.