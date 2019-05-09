CHP'li vekil Tufan Köse Meclis'te su içti ortalık karıştı

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, kürsüde yaptığı konuşma sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptal edilmesine tepki gösterdi ve AK Partiyle MHP'yi eleştirdi.
'RAMAZAN AYINA SAYGI GÖSTERİN'
Konuşmasının ardından kürsüden inen Köse'yi eleştiren AK Partili vekiller "Siz önce kürsüden milletin Ramazan ayına saygı gösterin. Burası Müslüman Türkiye'nin kürsüsü" ifadelerini kullandı.
HDP'Lİ VEKİL: BURASI LAİK TÜRKİYE
Kılıç'a tepki gösteren HDP'li Tuma Çelik, "Müslüman Türkiye değil, laik Türkiye burası, ben Müslüman değilim" ifadelerini kullandı.
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