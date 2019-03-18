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CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

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HABER  | 18.03.2019 21:50 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hatay’da gerçekleştirdiği mitingde bazı vatandaşların bozkurt işareti yapması dikkatlerden kaçmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hatay’da gerçekleştirdiği mitingde konuşma yaptığı sırada bazı vatandaşlar, ‘Bozkurt’ işareti yaptı. Bunu gören Kılıçdaroğlu, Ülkücülerin de mitingde olduğunu ve onlara soru sormak istediğini söyleyerek tank palet fabrikası ile ilgili soru yöneltti.

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"KİM SİLAH FABRİKALARININ YABANCI ORDUYA SATILMASINA KARŞIYSA İŞTE O MİLLİYETÇİDİR"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Bir memleketin silah fabrikaları o memleketin onurudur, gururu, namusudur. Eğer bir iktidar kalkar kendi silah fabrikasını tank palet fabrikasını, değeri 20 milyon dolar olan fabrikanın en büyük hissesini yüzde 49.9’unu Katar ordusuna pazarlarsa ben onlara milliyetçi demem, ben onlara Ülkücü demem. Tank palet fabrikasını yabancı orduya vereceksin, bunu asla kabul etmem. Milliyetçilik, Ülkücülük başımın üstüne. Kim bu bayrağa sahipse, kim bu bayrağı seviyorsa, kim silah fabrikalarının yabancı orduya satılmasına karşıysa işte o milliyetçidir, Ülkücüdür.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
chp miting Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
SYN KILIÇTAROĞLU SENİN SAMİMİYETİNE İNANIYORUM. SİZDEN TEK İSTEĞİM ŞU EYT İÇİN BİRŞEYLER YAPMANIZ. MHP BAHÇELİ SÖZÜNÜ TUTMADI BUNU UNUTURMUYUZ. CHP VE İYİ PARTİ TEK İNANDIĞIMIZ PARTİLER GÜVEN VERİYORSUNUZ HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN. VATAN İÇİN
bay kemal çok doğru konuşmuş.milliyetçilik öyle kolay değil
seçim zamanı her parti her haltı yiyor. bugün evimizin önünde belediye temizleme aracını gördüm yahu şimdiye kadar nerdeydiniz
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