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CHP, 'proje okullardaki öğretmen atamaları' ile ilgili harekete geçti! AYM'ye idari dava başvurusu

CHP, özel program ve proje uygulayan okullardaki atamaların durdurulması için harekete geçti. Konunun Anayasa Mahkemesi'ne taşınması için idari dava başvurusunda bulunuldu.

CHP, 'proje okullardaki öğretmen atamaları' ile ilgili harekete geçti! AYM'ye idari dava başvurusu
Melih Kadir Yılmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve beraberindeki heyet, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan proje okulu atamalarının durdurulması ve konunun Anayasa Mahkemesi'ne taşınması için Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne dava dilekçesi sundu.

"AKLA MANTIĞA UYGUN OLMAYAN BİR SİSTEMLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, başvuru öncesi yaptığı açıklamada, günlerdir proje okullarda yapılan öğretmen atamalarının tartışıldığını söyleyerek, "Bir yanda lise öğrencilerini bile isyan ettiren bir öğretmen kıyımı var, diğer yanda ısrarla asıl noktayı kamuoyuyla paylaşmayan, gerçekleri söylemeyen bir Milli Eğitim Bakanı ve iktidar var. Ne oluyor proje okullarında? 2014 yılında 'Üçü, beşi geçmez' diyerek başladıkları ve bugün sayısı 2 bin 153'e varan okullardaki 80 bin öğretmen, 5 bin yöneticinin, dünyada başka hiçbir ülkede görülmeyecek şekilde, 85 bin kişinin bizzat Bakan tarafından atandığı, akla mantığa uygun olmayan bir sistemle karşı karşıyayız" dedi.

Özçağdaş açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bakan, '38 bin öğretmenimiz vardı. 32 bini devam ediyor. 6 bini yer değiştirdi' diyor. Sayın Bakan, asıl soru şu; bu 6 bin kişinin görevine devam etmemesi kararını, bu yetki sizde olduğuna göre, nasıl verdin? Dünyanın hangi ülkesinde 85 bin kişiyi atayacak olan, bunu atayacağına göre, en az 100-120 bin kişiyi tanıması gereken bir bakan olabilir mi? Sen de tanımıyorsun. Peki; bu 6 bin kişiye, 38 binden hangi 6 binin olacağına nasıl karar verdin? Sen tanımadığına göre, senin atadığın yandaş müdürlerin karar verdi. Sen atamadığına göre, senin yandaş sendikan karar verdi. Sen atamadığına göre AK Parti il ve ilçe teşkilatlarında torpil pazarlıkları sonucunda oluşan listelere göre karar verdin. Giden 6 bin öğretmeni konuşuyoruz bu yıl. Peki, gelecek 6 bin öğretmene nasıl karar verdin"

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
atama Öğretmen CHP aym
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