CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Altılı masa her şeyin en iyisini yapacaktır. Milletimizi tatmin edecek şekilde ama başkalarının taleplerine göre değil. Milletimizi tatmin edecek biçimde bu süreci götürecektir ve en iyi şekilde de bu ülkenin 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecektir." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantı devam ederken açıklamalarda bulunan Öztrak, 21 yıl önce "adalet, kalkınma" diyerek yola çıkan AK Parti'nin, ülkede adalet ve kalkınma bırakmadığını savundu.

AK Parti'nin ülke yönetimini eleştiren Öztrak, AK Partili siyasetçilerin adlarının karıştığı Borsa İstanbul'da ve Elazığ'da deprem konutlarında vurgun iddiaları yaşandığını öne sürdü. Öztrak, "Bir Cumhuriyet savcısı çıkıp da bu iddialar için resen inceleme başlatamıyor. Bu ülkenin yargısı, adliyesi sarayın vesayeti altına alınmış durumda." dedi.

Yolsuzluğun olduğu yerde yoksulluğun zirve yaptığını, milletin bugün yoksulluğu iliklerine kadar yaşadığını söyleyen Öztrak, paranın pul olduğunu, hayat pahalılığı ve işsizliğin arttığını, ülkenin enflasyona, işsizliğe, yoksulluğa ve sefalete battığını ileri sürdü.

Faik Öztrak, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu B3 seviyesine indirdiğini, bunun Moody's tarihinde Türkiye ekonomisine verilen en düşük not olduğunu iddia etti.

Balıkesir Burhaniye'deki Zeytinli Rock Festivalinin neden yasaklandığını da soran Öztrak, ülkenin gençleriyle beraber tüm yasakları kaldırıp atacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, temmuz bütçe sonuçlarının açıklandığını, temmuz ayında Kur Korumalı Mevduat için bütçeden yapılan ödemenin 23 milyar 361 milyon lira olduğunu kaydetti. Öztrak, şöyle devam etti:

"Kur Korumalı Mevduat için 7 ayda ödenen toplam para ise 60 milyar 597 milyon liraya ulaştı. Bir de şirketlere tatlandırıcı olsun diye, tahsilinden vazgeçtikleri 10 milyar 200 milyon liralık vergi alacağı var. Bunu da eklerseniz, bu ucube uygulamanın bütçeye sadece birkaç aydaki yükü 70 milyar 797 milyon lirayı buldu. Ne demişlerdi, 'Milletin cebinden bir kuruş para çıkmayacak.' 71 milyar çıktı. Bir de Merkez Bankasının şirketlere ödediği faizler var. Onları milletten gizleyip, saklıyorlar. Bunları da eklerseniz, maliyet 100 milyar Türk lirasını geçmiş oluyor."

Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Kur Korumalı Mevduat için yaptığı açıklamaları da eleştirdi.

- "Dünyada gıda enflasyonun en yüksek olduğu 4. ülke Türkiye"

Çiftçilerin sıkıntıları olduğunu, artan maliyetler altında ezildiğini söyleyen Öztrak, Tekirdağ'da süt ürünleri üretimi yapan firmaların birer birer kapandığını, üretimini durdurduğunu belirtti.

Faik Öztrak, Tarım Kredi Kooperatiflerinde 30'dan fazla ürüne yapılan indirim uygulamasına ilişkin de "Tarım Kredide yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapılmış. Her şeyiyle bir skandal. İndirim yapacaksanız doğru düzgün indirim yapın. Mutfaklar yangın yerine dönmüş." diye konuştu.

Dünyada gıda enflasyonun en yüksek olduğu 4. ülkenin Türkiye olduğunu ileri süren Öztrak, iktidarın sorunların sebeplerine çare aramadığını savundu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük dış politika fiyaskosunun "Suriye politikası" olduğunu iddia eden Faik Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetimiz, özellikle Orta Doğu ve Arap coğrafyasındaki çatışmalara taraf olmamayı milli bir dış politika olarak benimsemiştir ta ki 2011'e kadar. Erdoğan, Suriye'de başlayan çatışmalara bile isteye taraf olmuş, bu belayı başımıza musallat etmiştir. Bu sorunun Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde nasıl çözüleceği bellidir. Diyalog ve karşılıklı müzakereyle. Genel Başkanımız bunu defalarca söyledi, her defasında Erdoğan etmedik hakareti bırakmadı ama anlaşılan aynı şeyi Putin söyleyince emir telakki etti. Erdoğan, istihbarat teşkilatları üzerinden yürütülen görüşmeleri anlaşılan artık bir üst aşamaya taşımaya niyetli. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun erken konuşması, böyle bir hazırlık olduğunu ortaya koyuyor."

- "Mustafa Kemal Atatürk, onun devrimleri partimizin olmazsa olmazları"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Altılı masanın eskisi gibi önemi kalmadı.' açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Öztrak, "Bugün Genel Başkan Sayın Temel Karamollaoğlu bu konuda zaten bir açıklama yaptı. Dolayısıyla benim onun sözleri üzerine bir söz söylemem doğru olmaz. Altılı masadan kaos, kargaşa çıkmaz. Kaos, kargaşa aradığınızda saraya dönüp bakacaksınız." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinin nasıl belirleneceği sorusuna ilişkin Öztrak, "En iyisi yapılacaktır. Altılı masa her şeyin en iyisini yapacaktır. Milletimizi tatmin edecek şekilde ama başkalarının taleplerine göre değil. Milletimizi tatmin edecek biçimde bu süreci götürecektir ve en iyi şekilde de bu ülkenin 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecektir." dedi.

"CHP İstanbul İl Başkanlığının düzenlediği helalleşme buluşmasında konuşan bir kadının, daha önce Atatürk ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları tartışmalara sebebiyet verdi. Bu paylaşımlarla ilgili yorumunuz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Partimizin olmazsa olmazları belli. Bu zaten tüzüğümüzde yazıyor, Mustafa Kemal Atatürk, onun devrimleri partimizin olmazsa olmazları. O gün orada İl Başkanlığında insanlar helalleşmek için bir araya geliyorlarsa herkes bu çerçevede bir algıyı geliştirmiş demektir." diye konuştu.

Faik Öztrak, "Ulaştırma Bakanı birkaç gün önce sosyal medyadan İstanbul Havalimanı ile ilgili rakamlar paylaştı. Paylaşılan rakamlar ekonomistler tarafından eleştirildi. Bu açıklamayı ve rakamları nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna karşılık hazırlanan afişlerde İstanbul Havalimanı'nın ülke ekonomisine 81 milyar avro katkıda bulunduğunun yer aldığını söyledi. Öztrak, "128 milyar dolar nerede diye soruyorduk. Anlaşılan 81 milyar avro da nerede diye sormaya başlayacağız." dedi.

