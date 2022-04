CHP'li Torun, İLBANK'ın belediyelere desteklerine ilişkin konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İLBANK, yerel yönetimlerin bankasıdır. Ancak üzülerek ifade ediyorum ki Atatürk'ün kurduğu bu güzide kurum, bu iktidarın elinde, siyasi partizanlığın aracı haline getirilmiştir." dedi.

Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'li belediyelerin İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürlüğünün desteklerinden faydalanamadığını ileri sürdü.

Belediyelerin vatandaşa en yakın, halkın en temel ihtiyaçlarını karşılayan devlet kurumları olduğunu belirten Torun, bu nedenle belediyeler arasında ayrım yapmanın milleti ayırmak olduğunu söyledi.

Yerel seçimlerin üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, şöyle devam etti:

"3 yıldır görüyoruz ki, bu iktidar kamu kaynaklarını dağıtırken muhalefet belediyelerine karşı pervasız bir ayrımcılık yapıyor. Bilindiği gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı olan İLBANK, yerel yönetimlere adil ve tarafsız destek vermek amacıyla 1933'te ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Yani İLBANK, yerel yönetimlerin bankasıdır. Ancak üzülerek ifade ediyorum ki Atatürk'ün kurduğu bu güzide kurum, bu iktidarın elinde, siyasi partizanlığın aracı haline getirilmiştir."

İLBANK 2021 Raporunun açıklandığını hatırlatan ve rapora göre 2021'de belediyelerin 1156 projesine 2 milyar 721 milyon lira kaynak sağlandığını belirten Torun, şöyle devam etti:

"Bu projelerin 1089'u yani yüzde 94,2'si Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine ait. Ülke nüfusunun yarıdan fazlasını yöneten CHP’li belediyelerin oranı ise sadece yüzde 4,3. Yani İLBANK, sadece bir yılda, iktidar belediyelerinin projelerine yaklaşık 2 milyar 470 milyon lira kaynak aktarmış. İLBANK, yine 2021'de 191 belediye projesini yüzde 100 hibe ile bitirmiş. Yani bu projelerin tüm maliyetlerini İLBANK karşılamış. Bu 191 projenin 188'i, yani yüzde 98,4'ü yine Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine ait.

Bizim belediyelerimizin oranı ise sadece yüzde 1. Buradan iktidar belediyelerine aktarılan kaynak ise yaklaşık 333 milyon lira. Genel olarak baktığımızda sadece Konya ve Trabzon'daki iktidar belediyelerine verilen destek bile bizim 248 belediyemize verilen destekten 1,5 kat daha fazla."

Torun, "Milletin hizmet beklediği belediyeleri partisine göre ayırmak, kaynakları sadece kendi belediyelerine aktarmak adalet değil, olsa olsa millete ihanettir. Belediyelerimize karşı izlenen bu politika organize bir kötülüktür. 'Bana oy verene destek, vermeyene köstek' anlayışından bu millete fayda gelmemiştir, bundan sonra da gelmeyecektir." diye konuştu.

- "43 milyon vatandaş bizim belediyelerimizden hizmet bekliyor"

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, Türkiye nüfusunun 43 milyonuna hizmet verdiğini söyleyen Torun, "Nüfusun yüzde 51,7'si bizim belediyelerimizde yaşıyor. 43 milyon vatandaş bizim belediyelerimizden hizmet bekliyor. İLBANK'ın bütçesi de yoksulluk içindeki bu milletin, vergileriyle oluşuyor ama iktidar, bu yoksul milletin parasını har vurup harman savuruyor. Sormak istiyoruz, bu para milletin parası, siz kimin parasını, kime aktarıyorsunuz? Vatandaşlarımız bilmelidir, sizin ödediğiniz vergiler, hizmet beklediğiniz belediyelere değil iktidarın belediyelerine aktarılıyor." dedi.

CHP'li belediyelerden hizmet alan vatandaşlarla bu konunun takipçisi olacaklarını belirten Torun, "Her şeye rağmen gururla söylüyorum ki bizim belediyelerimiz iktidarın tüm baskılarına, tüm adaletsizliklerine rağmen tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşın yanında duruyor. Her bir belediyemiz canla başla çalışarak, tek kuruş israf etmeyip her kuruşun hesabını millete vererek tarihi bir mücadele veriyor." değerlendirmesinde bulundu.