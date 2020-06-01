SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Chris Beaty, George Floyd için düzenlenen gösteride hayatını kaybetti

Chris Beaty, George Floyd için düzenlenen gösteride hayatını kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.06.2020 19:08 | Son Güncelleme

Irkçı polis şiddetiyle hayatını kaybeden George Floyd için düzenlenen gösteriler ABD'de birçok eyalete yayılırken eski Amerika futbolu oyuncusu 38 yaşındaki Chris Beaty çıkan olaylarda hayatını kaybetti.

Chris Beaty, George Floyd için düzenlenen gösteride hayatını kaybetti

Bir dönem Indiana Hoosier takımında oynayan eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty, Cumartesi gecesi Indianapolis’te George Floyd için düzenlenen gösterilere katıldı. Polisin açtığı ateş sonrasında birçok yerinden vurulan Beaty, olay yerinde hayatını kaybetti.

56757

2000-2004 yılları arasında Hoosiers forması giyen Beaty, aktif spor yaşantısını sona erdirdikten sonra organizasyon şirketi kurmuştu. Cumartesi ve Pazar akşamları Indianapolis’te düzenlenen protesto gösterilerinde iki kişi hayatını kaybederken bunlardan birinin Amerikan futbolu oyuncusu Beaty’nin olduğu açıklandı.

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada Cumartesi günü 27, Pazar günü ise 29 kişi tutuklanırken Beaty’nin arkadaşı Sherman Flucas açıklamada bulundu. Flucas, “Chris, topluma, arkaşlarına ve ailesine her şekilde yardımcı olan bir adamdı. Onun mirasını güzel hatırlayacağız” ifadelerini kullandı.

Gösterilerde hayatını kaybeden diğer kişinin ise 18 yaşındaki Dorian Murrell olduğu duyuruldu.

6j7

Indiana Başantrenörü Gerry Dinardo, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Beaty’nin ölümünün “çok üzücü ve korkunç bir haber” olduğunu söyledi ve şunları ekledi: “Bir fark yaratmazsak hepimiz sorumlu oluruz. Sorunun bir parçasıyız ya da çözümün bir parçasıyız, başka seçenek yok. Çok üzücü.” dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı! Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı!
Ünlü spor spikerinin paylaşımı gündem olduÜnlü spor spikerinin paylaşımı gündem oldu
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Bodrum’da kırmızı alarm! '34' ve '06' akını başladı

Bodrum’da kırmızı alarm! '34' ve '06' akını başladı

FETÖ'cü Enes Kanter'den olay hareket!

FETÖ'cü Enes Kanter'den olay hareket!

Rıdvan Dilmen: Testim pozitif çıktı!

Rıdvan Dilmen: Testim pozitif çıktı!

Caner Erkin'de '88' paylaşımının altından F.Bahçe çıktı!

Caner Erkin'de '88' paylaşımının altından F.Bahçe çıktı!

Tek pişmanlığım Galatasaray

Tek pişmanlığım Galatasaray

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Chris Beaty, George Floyd için düzenlenen gösteride hayatını kaybetti

Eski futbolcu polis kurşunuyla katledildi

Ronaldo açıkladı! "Messi, gelmiş geçmiş en iyisi"

Ronaldo'dan olay itiraf! "Messi daha iyi"

İngiltere Basketbol Ligi iptal edildi

Basketbol Ligine koronavirüs darbesi

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medyayı salladı

Ünlü spor spikerinin paylaşımı gündem oldu

Manchester City Avrupa kupalarından iki sezon men edildi

Manchester City Avrupa kupalarından iki sezon men edildi

MotoGP Japonya Grand Prix’i iptal edildi

MotoGP'nin o ayağı iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.