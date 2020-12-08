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Chris Hemsworth, Hulk Hogan filmine hazırlanıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 08.12.2020 12:03 | Son Güncelleme:
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Chris Hemsworth, Hulk Hogan filmine hazırlanıyor

Marvel'in Thor karakteriyle kariyerinde zirve yapan Chris Hemsworth, dünyaca ünlü güreşçi Hulk Hogan’ı canlandıracağı filmin çalışmalarından bir fotoğraf paylaştı. Başarılı oyuncu Hulk Hogan'ı canlandırmaya başlamadan önce vücudunu şekle sokmak için çok sıkı çalıştığını açıkladı.

Avustralyalı aktör Chris Hemsworth, antrenör Luke Zocchi ile yoğun bir antrenman seansından bir kamera arkası video paylaştı. Chris Hemsworth, yakın gelecekte izleyicilerin karşısına dünyaca ünlü güreşçi Hulk Hogan olarak çıkmaya hazırlanıyor. Joker filmiyle büyük bir çıkış yakalayan Todd Phillips'in yöneteceği film, Netflix’te yayınlanacak.

Yaz boyunca Hulkmania lakaplı Hogan'ı canlandırmak için çalıştığını söyleyen aktör, verdiği bir röportajda şunları söylemişti: "Tahmin edebileceğiniz gibi, bu rol için fiziksel hazırlık inanılmaz derecede zor olacak."

Hulk Hogan’ı konu alan filmin çekim takvimi ve vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

HULK HOGAN KİMDİR?

Hulk Hogan 1980'li yılların televizyon ekranlarındaki en çok bilinenler simalar arasında yer alıyordu. Rocky 3'te Thunderlips lakabıyla çıktığı güreş maçının ardından akıllara beyaz perdede de kazınan Hogan, Sevimli Dev, Spy Hard, Gremlinler 2 gibi filmlerde oyuncu olarak kendini gösterme imkânı bulmuştu.

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