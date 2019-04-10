Chris Hemsworth, James Bond rolüne talip!

Balance Magazine ile yaptığı röportajda beklenmedik bir açıklamaya imza atan Chris Hemsworth, Rush filmi çekimlerinin adeta James Bond oyuncu seçmeleri gibi olduğunu ifade etti. Rush'ta canlandırdığı karakter olan James Hunt'ın James Bond ile son derece benzer olduğunu belirten Hemsworth, 007 ajanını canlandırmaktan zevk alacağını belirtti. Hemsworth sözlerine şu şekilde devam etti: "Rush çekimlerini sürdürürken biri bana bunu söyledi ve ben 'Harika, eğer bu benim oyuncu seçmesi kaydımsa harika.' Bence James Bond'a rol almak istemeyen biriyle tanışmanız mümkün değil. Ben de bunu severek yapabilirim." Ayrıca Hemsworth şu sözleri ekledi: "Ama bu çok etmene bağlı ve bunlar benim yapabileceğimden daha fazlasını içeriyor. Bu seçim sana ait olan bir şey değil. Bu Bond hayranları, yapımcı Barbara Broccoli ve ekiple olan anlaşmaya bağlı ve onların kararı son derece organik olmalı. Ortaya birçok isim geziniyor ve bu muhteşem insanlardan birinin seçilmesi mümkün." Bilindiği üzere David Craig Bond 25 filmiyle son kez James Bond olacak ve bunun ardından 007 ünvanını başkasına devredecek. Bond rolünü üstlenebilecek isimler arasında Olivia Colman ve Idris Elba gibi ilginç isimlerin de yer aldığı bilinenler arasında yer alıyor. Ancak, son olarak Bond'un yıldız oyuncularından Eva Green'in yaptığı açıklamada Bond'un bir kadın olmaması gerektiği, Bond karakterinin bir erkeğe özel olarak yazıldığı sözleri tartışmalara neden olmuştu. Bond 25'ın 8 Nisan 2020 tarihinde izleyicileriyle buluşması planlanıyor.
Rush filminin yıldız oyuncus Chris Hemsworth, bilindiği üzere gelecek haftalarda son kez bir Avengers filminde görülecek. Avengers: Endgame'in ardından Marvel'dan emekli olması beklenen Hemsworth'ün gelecek projeleri arasında Tessa Thompson ile birlikte başrolünü paylaşacağı Men In Black: International, Joe Russo'nun senaryosunu kaleme aldığı ve David Harbour ile başrolünü paylaşacağı aksiyon filmi Dhaka, Hulk Hogan'ın biyografik filmi olması planlanan ve adı henüz belli olmayan bir film bulunuyor.
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