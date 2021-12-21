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Chris Noth tecavüz iddiaları sonrası diziden kovuldu

21.12.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkında iki kadının öne sürdüğü tecavüz iddialarının ardından, ünlü oyuncu Chris Noth, rol aldığı 'The Equalizer' dizisinden kovuldu. Ünlü aktör ayrıca ticarette de 12 milyon dolar kaybetti.

Chris Noth tecavüz iddiaları sonrası diziden kovuldu

Dünyaca ünlü oyuncu Chris Noth, hakkında çıkan cinsel saldırı suçlamalarının ardından CBS’in suç dizisi 'The Equalizer’dan kovuldu. Dün Universal Television ve CBS’ten yapılan açıklamada, “Chris Noth The Equalizer’ın yeni bölümlerinde yer almayacaktır” denildi.

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67 yaşındaki oyuncu, şu anda ikinci sezon bölümleri yayınlanan dizide bu yıl rol almaya başlamıştı.

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NE OLMUŞTU?

'Sex And The City' dizisindeki 'Mr. Big' karakteriyle ünlenen Noth, geçen hafta iki kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlandı. Birbirini tanımayan iki kadın, Noth’un farklı zamanlarda kendilerine tecavüz ettiğini açıkladı.

“Zoe” ve “Lily” takma isimlerini kullanan kadınlar Noth ile 20’li yaşlarının başlarında tanıştıklarını söylediler. Zor, Noth 49 yaşındayken iş yerinde tanıştıklarını, biraz flört edildikten sonra Noth’un kendisini evinde bulunan havuza çağırdığını anlattı. Zoe eve girdikten sonra Noth’un kendisine tecavüz ettiğini belirtti. Kadın, olaydan sonra hastaneye darp izleri için gittiğini ancak tanınmış bir insan olmasından ve işinden olmaktan endişe ederek Chris Noth’un adını vermedi.

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