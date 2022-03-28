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Chris Rock kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Oscar'da Will Smith'ten tokat yiyen Chris Rock evli mi?

28.03.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chris Rock kimdir? sorusunun yanıtı 2022 Akademi Ödülleri Töreni ile ilgili basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Ünlü aktör, "Karımın adını ağzına alma" diyerek Oscar Ödül Töreni'ni sunan Rock'a tokat attı. Gündeme bomba gibi düşen haberlerin ardından Chris Rock kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Oscar'da Will Smith'ten tokat yiyen Chris Rock evli mi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Chris Rock kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Oscar'da Will Smith'ten tokat yiyen Chris Rock evli mi?

Chris Rock kimdir? 94'üncü Oscar Ödül Töreni sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ödül töreninde Chris Rock, Will Smith'in eşi ile ilgili bir şaka yaptı. Will Smith de bunun üzerine sunucuya vurdu. Yaşananların şaka mı gereçek mi olduğu merak konusu olurken Ramin Setoodeh sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan olayın gerçek olduğunu vurguladı. Peki Chris Rock kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Oscar'da Will Smith'ten tokat yiyen Chris Rock evli mi? Ünlü ismin hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

Chris Rock kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

CHRİS ROCK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Chris Rock, 7 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu oılarak 7 Şubat 1965 tarihinde Andrews'ta dünyaya geldi.

Ailesiyle birlikte Brooklyn'e giden Rock,'ın annesi işçi ve öğretmen, babası ise sürücü ve gazete dağıtıcısıydı.

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Chris Rock'ın babası Julius 1989 yılıunda hayatını kaybetti. Diğer kardeşleriyse Andre, Tony, Brian, Kenny, Andi ve Jordan'dır.

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OSCAR ÖDÜL TÖRENİ SUNUCUSU CHRİS ROCK NE İŞ YAPIYOR?

Chris Rock Eddie Murphy tarafından keşfedildi. Kendisi Murphy'nin büyük bir hayranıydı ve onu kendine rol modeli olarak seçmişti. Chris ilk kez 1985'te New York'ta Catch a Rising Star'da stand up'a başladı. İlk kez Eddie Murphy'yle Beverly Hills Cop Part 2 filminde rol aldı. Chris Rock ilk başarısını 1990'da yaptı, bu zaman o Saturday Night Live'ye girdi. Burada Adam Sandler, Chris Farley, David Spade gibi isimlerle arkadaş oldu. Daha sonra müzik içerikli CB4 filminde ilk başrolünü oynadı ve filmin yapımcılığını da üstlendi. 1994'te ilk HBO özel Stand Up'nı yaptı, yarım saat süren Big Ass Jokes pek fazla bilinmese de Chris Rock'ın ününü artırmada yardımcı oldu. 1995 yılında The Immortals ve Panther filmlerinde rol aldı. Immortals'da biraz komik olan bir rolde çıkan Chris, Panther filmindeyse yine komik olsa da film biraz dramatik içerikliydi.

1997 yılında Chris The Chris Rock Show diye bir program sundu, fazla sürmese de programa Bernie Mac ve Martin Lawrence gibi isimler konuk oldu. 96'da çıkardığı ve yazdığı Rock This! (Rock Bu) kitabıyla kendi komedi tarzını bir kez daha göstermiş oldu.

Eski Stand up'ları Comedy's Dirtiest Dozen'den izlemek mümkündür. İlk HBO özel stand up'ı big ass jokes oldu. 1996'da Bring The Pain isimli bir HBO stand up daha yaptı, insanları çok güldüren fakat küfürler de içeren Bring The Pain'e sonda Adam Sandler, Eddie Murphy, Chris Farley'e özel teşekkür gönderdi. 1999'da Bigger and Blacker ve 2004'te Never Scared stand up'larını yaptı: Rap, uyuşturucu, Tupac, evlilik, hastalıklar vesaire konulara değinen Chrisin Bigger and Blacker stand up'ından Silah kontrol esprisi Oscarlı belgesel Bowling for Columbine'de de yer aldı. Ayrıca Jim Carrey ve Renee Zellwegerin başrolünde oynadığı Ben, kendim ve sevgilim filminde kısa olarak Bring the Pain isimli stand up konserinden sandviç sahnesi göründü. Comedy Central tarafından yapılan tüm zamanların 100 en iyi stand up'ında Chris 5. yerde oldu.

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CHRİS ROCK EVLİ Mİ?

Chris kendisine Steve Martin, Eddie Murphy ve Richard Pryor gibi isimleri örnek alıp ve onları kahraman gibi görmektedir. 1996 yılının 23 Kasımında Malaak Comptonla evlendi. Compton, StyleWorks'de çalışmaktaydı. Ve Chris Rock'la Lola Simone ve Zahra Savannah adında iki kızları oldu.

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Will Smith
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