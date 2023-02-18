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Christian Atsu'nun ardından Hatayspor'dan 3 acı haber daha! "Başımız sağ olsun"

18.02.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası, depremden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'da, kentin Süper Lig'de mücadele eden ekibi Hatayspor'un yıldızı Christian Atsu'nun cansız bedenine felaketin 13. gününde ulaşılmıştı. Hatayspor'da Atsu'nun acısı yaşanırken, 3 kötü haber daha geldi. İşte detaylar...

Christian Atsu'nun ardından Hatayspor'dan 3 acı haber daha! "Başımız sağ olsun"
Christian Atsu

Christian Atsu

GNA Gana
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin en çok etkilediği kentlerin başında gelen Hatay'da, uzun süre enkaz altında kalan ve felaketin 13. gününde cansız bedenine ulaşılan Christian Atsu'nun acısı yaşanırken, Hatay ekibine 3 acı haber daha geldi.

ONUR AKDENİZ...

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Ganalı oyuncunun vefat haberinin ardından, Hatayspor'dan acı haberler peş peşe duyurulurken, bunların ilki A Takım malzeme sorumlusu Onur Akdeniz oldu. Hatayspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "A Takım malzeme sorumlularımızdan Onur Akdeniz'e yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Onur. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin" denildi.

HÜSEYİN DANAHALİLOĞLU...

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Hayatını kaybeden bir isim de Hatayspor'da altyapı kaleci antrenörlüğü görevini yürüten Hüseyin Danahaliloğlu idi. Kulüpten yapılan paylaşımla acı haber duyurulurken, "Altyapı kaleci antrenörümüz Hüseyin Danahaliloğlu'nu kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hüseyin hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Mekanın cennet olsun güzel insan. Seni unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

SUZAN BERBER...

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Hatayspor'dan yapılan bir diğer paylaşımda ise kulüpte mutfak personeli olarak görev yapan Suzan Berber'in de hayatını kaybettiği duyuruldu. Yapılan paylaşımda "Mutfak personelimiz Suzan Berber'e yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Her zaman kalbimizdesin Suzan." denildi.

Demirel'den duygulandıran Atsu paylaşımı Demirel'den duygulandıran Atsu paylaşımı
Christian Atsu'dan acı haber geldi! Christian Atsu'dan acı haber geldi!

DEMİREL'DEN ONUR AKDENİZ PAYLAŞIMI

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Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'den de enkazda altında kalan ve hayata gözlerini yuman A Takım malzeme sorumlusu Onur Akdeniz için "Çok zor zamanlardan geçiyor, çok büyük acılar yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun sevgili kardeşimiz Onur. Kalbimizdesin… Hepimizin, sevenlerinin başı sağ olsun." paylaşımı geldi.

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Demirel'den duygulandıran Atsu paylaşımıDemirel'den duygulandıran Atsu paylaşımı
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