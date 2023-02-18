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Volkan Demirel'den duygulandıran Christian Atsu paylaşımı: "Acımı kelimelere dökemiyorum"

18.02.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsılan ülkemizde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Felaketin yoğun şekilde etkilediği illerden biri olan Hatay'da bulunan Rönesans Rezidans'ın enkazında kalan futbolcu Christian Atsu'nun hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, hayata gözlerini yuman Atsu için yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Volkan Demirel'den duygulandıran Christian Atsu paylaşımı: "Acımı kelimelere dökemiyorum"

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmıştı. Yıkılan binalar sonucunda binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Felaketin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da da birçok sporcu, enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Rönesans Rezidans enkazında kalan Hataysporlu Christian Atsu'nun da hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Spor camiası vefat haberi sonrasında yasa boğulurken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den Christian Atsu için duygulandıran bir paylaşım geldi.

"ACIMI TARİF EDEMİYORUM"

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Çok üzgün olduğunu dile getiren Volkan Demirel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

ONUR AKDENİZ'İ DE UNUTMADI

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Demirel ayrıca enkazda kalarak hayata gözlerini yuman A Takım malzeme sorumlusu Onur Akdeniz için de "Çok zor zamanlardan geçiyor, çok büyük acılar yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun sevgili kardeşimiz Onur. Kalbimizdesin… Hepimizin, sevenlerinin başı sağ olsun." sözlerini sarf etti.

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