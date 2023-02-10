SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Christian Atsu'nun takım arkadaşı Sam Adekugbe'nin anlattıkları korkuttu: 'Durumu artık şüpheli!'

Christian Atsu'nun takım arkadaşı Sam Adekugbe'nin anlattıkları korkuttu: 'Durumu artık şüpheli!'

10.02.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor’un Kanadalı futbolcusu Sam Adekugbe, deprem gecesi yaşadıklarını anlattı. 6 Şubat'ta takım arkadaşı Christian Atsu ile aynı evde olduklarını ve Ganalı futbolcudan hala haber alınamadığını söyledi.

Christian Atsu'nun takım arkadaşı Sam Adekugbe'nin anlattıkları korkuttu: 'Durumu artık şüpheli!'

Atakaş Hatayspor'da forma giyen Kanadalı futbolcu Sam Adekugbe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay da dahil olmak üzere 10 ilde hissedilen depremde yaşadıklarını ülkesinin basınına anlattı.

Screenshot_10

"YOLLAR AYRILDI, KÖPRÜLER YIKILDI"

4d1b4e90-d224-4c98-b7bc-8b1af19c1bb4

Tecrübeli futbolcu, "Evimin etrafındaki hasara tanık olduktan sonra yol boyunca yıkımı görerek antrenman sahasına kadar 20 dakika yürüdüm. Film gibiydi yıkılan binalar, yangınlar, bağıran ve ağlayan insanlar, enkazları eşeleyen insanlar... Hiç ummadığınız şeyler. Yollar ayrıldı, köprüler yıkıldı. Bu akılalmaz bir şeydi." ifadelerini kullandı.

"ATSU'NUN KURTARILDIĞINA DAİR HABERLER ARTIK ŞÜPHELİ"

c67c7ac4-747f-4770-b472-cbbc38efd84b

Deprem gecesi takım arkadaşı Christian Atsu ile aynı evde olduklarını belirten Sam Adekugbe, "Kasımpaşa maçı sonrası bazı takım arkadaşlarımla evimde dinleniyorduk. Onlar ayrılırken evi temizlemeye başladığımda deprem oldu. Her yer titremeye başladı. Panik atak geçirdiğimi düşündüm. Mutfakta bardaklar ve tabaklar parçalandı. Sportif Direktör Taner Savut da dahil olmak üzere insanlar hala kayıp. O gece evimde bulunan Christian Atsu’nun nerede olduğu konusunda kafa karışıklığı var. Atsu’nun kurtarıldığına dair haberler artık şüpheli. Takımın malzemecilerinden birisi depremde hayatını kaybetti, ekip mutfağında çalışan bir kadının kızları ve annesi de..." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF'den Atsu açıklaması: 'Siyahi bir kişi çıkarıldı ama...'TFF'den Atsu açıklaması: 'Siyahi bir kişi çıkarıldı ama...'
Atsu'nun menajeri anlattı, İngilizler şok içinde dinledi... "20 dakika önce evine geçti"Atsu'nun menajeri anlattı, İngilizler şok içinde dinledi... "20 dakika önce evine geçti"
Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinden yürek yakan çağrı!Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinden yürek yakan çağrı!
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatayspor Hatay Samuel Ayomide Adekugbe At atakaş yollar ayrıldı

En Çok Okunan Haberler

Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'

Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'

Oğuzhan Uğur paylaştı! "Belki kızacak ama Tarkan’ın adını..."

Oğuzhan Uğur paylaştı! "Belki kızacak ama Tarkan’ın adını..."

Mert Hakan'dan alkış alan paylaşım!

Mert Hakan'dan alkış alan paylaşım!

Galatasaray'dan Volkan Demirel'e anlamlı çağrı!

Galatasaray'dan Volkan Demirel'e anlamlı çağrı!

Enkazdan 87 saat sonra çıkarılmıştı, Icardi'ye mesaj yolladı!

Enkazdan 87 saat sonra çıkarılmıştı, Icardi'ye mesaj yolladı!

TFF resmen açıkladı! Maçlar ertelendi, Hatayspor ligden çekildi!

TFF resmen açıkladı! Maçlar ertelendi, Hatayspor ligden çekildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.