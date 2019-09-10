Christian Bale'den Robert Pattinson'a destek

İngiliz yönetmen Christopher Nolan’ın üçlemesinde Batman’i canlandıran Christian Bale, yeni Batman Robert Pattinson hakkında konuştu.
Usta oyuncu Christian Bale Ford V. Ferrari dünya prömiyeri için katıldığı Toronto Film Festivali sırasında Robert Pattinson hakkında konuştu. Bale, Matt Reeves'in yönetmen ve senarist koltuğuna oturacağı The Batman filminin başrolüne Pattinson'ın getirilmesini onayladığını ifade etti: "İyi seçim. O ilginç biri." Matt Damon ise şu sözlerle sohbete katıldı: "Safdie Kardeşler'in filminde neleri başardığını gördün mü? Muhteşemdi."
Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili ilk kez konuşan Pattinson, kendine gelen yorumların o kadar da iyi olmadığını belirtmişti. Herkesin üzgün olduğunu ve ekibinin eğer ki bir şeyleri batırırsa diye panik içinde olduklarını ifade etmişti.
Matt Reeves yönetmenliğindeki The Batman'in ülkemizdeki izleyicileriyle 25 Haziran 2021 tarihinde sinemalarda buluşması planlanıyor.
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