Mynet Trend

Christian Bale'den Robert Pattinson'a destek

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 10.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

Batman’i canlandıran aktörlerden Christian Bale, yeni Batman Robert Pattinson hakkında konuştu.

Christian Bale'den Robert Pattinson'a destek

İngiliz yönetmen Christopher Nolan’ın üçlemesinde Batman’i canlandıran Christian Bale, yeni Batman Robert Pattinson hakkında konuştu.

Usta oyuncu Christian Bale Ford V. Ferrari dünya prömiyeri için katıldığı Toronto Film Festivali sırasında Robert Pattinson hakkında konuştu. Bale, Matt Reeves'in yönetmen ve senarist koltuğuna oturacağı The Batman filminin başrolüne Pattinson'ın getirilmesini onayladığını ifade etti: "İyi seçim. O ilginç biri." Matt Damon ise şu sözlerle sohbete katıldı: "Safdie Kardeşler'in filminde neleri başardığını gördün mü? Muhteşemdi."

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili ilk kez konuşan Pattinson, kendine gelen yorumların o kadar da iyi olmadığını belirtmişti. Herkesin üzgün olduğunu ve ekibinin eğer ki bir şeyleri batırırsa diye panik içinde olduklarını ifade etmişti.

Matt Reeves yönetmenliğindeki The Batman'in ülkemizdeki izleyicileriyle 25 Haziran 2021 tarihinde sinemalarda buluşması planlanıyor.


Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Johnny Depp ve Robert Pattinson’lı Barbarları Beklerken filminden yeni videoJohnny Depp ve Robert Pattinson’lı Barbarları Beklerken filminden yeni video
Jennifer Lopez'e kırmızı halıda protestoJennifer Lopez'e kırmızı halıda protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Christian Bale Batman Robert Pattinson Christopher Nolan Matt Reeves The Batman

En Çok Okunan Trend Haberler

Görüntü Kadıköy'den! Yeni öğrencilere yaptıkları tepki çekti

Görüntü Kadıköy'den! Yeni öğrencilere yaptıkları tepki çekti

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu, Messi mi?

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu, Messi mi?

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Waiting for the Barbarians’tan yeni klip yayınlandı

Johnny Depp ve Robert Pattinson’lı Barbarları Beklerken filminden yeni video

Jennifer Lopez, Hustlers filminin galasında protesto edildi

Jennifer Lopez'e kırmızı halıda protesto

MasterChef Türkiye'de ünlü şef Mehmet Yalçınkaya gözü kapalı şov yaptı!

MasterChef Türkiye'de ünlü şef Mehmet Yalçınkaya gözü kapalı şov yaptı!

Çukur 3. sezon 1. bölümden ilk sahne yayınlandı! Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor?

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Müstakbel Aile ekibi Kıbrıs’ta

Müstakbel Aile ekibi Kıbrıs’ta

Altın Koza’nın jüri başkanı Serra Yılmaz

Altın Koza’da başkan Serra Yılmaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.