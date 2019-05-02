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Christian Eriksen Real Madrid'le prensip anlaşmasına vardı iddiası

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 02.05.2019 11:16 | Son Güncelleme

Tottenham ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Christian Eriksen'in sezon sonu için Real Madrid'e söz verdiği belirtildi.

Christian Eriksen Real Madrid'le prensip anlaşmasına vardı iddiası

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Real Madrid'in, Tottenham'ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen için yoğun ısrarı devam ediyor. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden AS, İspanyol devinin Danimarkalı futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığını iddia ederken Real Madrid'in Tottenham'la da kısa süre içinde temasa geçeceğini duyurdu.

POCHETTİNO HAMLESİ

Real Madrid'in geçtiğimiz senelerdeki yüksek meblağlı Luka Modric ve Gareth Bale transferlerinden ötürü Tottenham'la transfer konusunda bir zorluk yaşamayacağı, ancak Tottenham başkanı Daniel Levy'nin Real Madrid'e karşı tepkili olduğu dile getirildi. Hatırlanacağı üzere Madrid, Santiago Solari'nin görevine son verilmesinin ardından Tottenham'ın Arjantinli menajeri Mauricio Pochettino'yla dirsek teması kurmuştu.

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Christian Eriksen'i takımdan tutmak isteyen Tottenham cephesi ise sözleşme yenilemeye yanaşmayan futbolcuyu satıp bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Öte yandan Eriksen'in yıllık 11 milyon Euro kazanan Harry Kane ile aynı ücreti talep etmesi de Tottenham'ın transfere sıcak bakmasını zorluyor.

Tottenham ile sözleşmesi 2020'de sona eren Eriksen çıktığı 47 maçta 9 gol, 17 asistlik performans sergiledi. Danimarkalı oyuncu, 6 yıl önce Ajax'tan Tottenham'a 13,5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Tottenham ingiltere Premier Lig Christian Eriksen real madrid

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