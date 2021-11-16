Christian Lohsen isimli MMA dövüşçüsü testisini kaybetti

Christian Lohsen isimli bir MMA dövüşçüsü antrenmanda yaşanan son derece tuhaf kaza sonucu bir testisini aldırmak zorunda kaldı. Profesyonel kariyerinde 9-2'lik bir seriye sahip olan Lohsen, şok edici haberi geçen hafta biterken sosyal medyadan duyurdu. Sporcu, Instagram hesabında "Dün gece çok zor geçti" diye açıklamada bulundu.

ANTRENMAN SIRASINDA...

Lohsen, "Bir antrenman kazası geçirdim. Atılan diz darbesi sol testisimi yırttı ve ameliyatla alınması gerekti"

OLAYLA DALGA GEÇTİ

Ameliyatın iyi geçtiğini açıklayan Lohsen sözlerinin devamında esprili bir şekilde olayla dalga geçti. Hayranları ise genç dövüşçünün esprili ve soğukkanlı davranışı karşısında şoke oldu.

"Dün gece hastaneye gitmeme yardım eden herkese teşekkür ederim. İyiyim, evde istirahat ediyorum, ameliyat iyi geçti. Doktor testosteron kaybı yaşamayacağımı ya da çocuk sahibi olma kabiliyetimi yitirmediğimi söyledi. Ama diğerini de kaybedersem iş değişir, dolayısıyla şu andan itibaren bana geri kalan testisimden vurursanız bozuşuruz..."



