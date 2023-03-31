Christina Aguilera'dan iddialı seçim! Göğüsleri elbiseden taştı

Hayatı ve kariyeri belgesel olacak olan Grammy ödüllü sanatçı Christina Aguilera GLAAD Medya Ödülleri'nde şıklığıyla göz kamaştırdı.

6 Grammy ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Christina Aguilera siyahlar içinde katıldığı gecede derin göğüs dekoltesi tercih etti.

ABARTI DETAYLAR GÖZDEN KAÇMADI

Omuzlarından aşağı dökülen ve abartılı bir şekilde kloş kollara sahip parlak siyah payetli bir elbise giyen şarkıcının eteğinin kuyruğu da oldukça uzundu.



Şarkıcının derin dekoltesinden daha çok elbisenin üst kısmının üzerine küçük kalması dikkat çekti.

Christina Aguilera'nın göğüsleri adeta elbiseden taşacak gibiydi.

