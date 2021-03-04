Christoph Daum'dan İstanbul paylaşımı yaptı

Fenerbahçe'nin zirve yolunda büyük bir fırsatı değerlendiremediği Antalyaspor maçının ardından, sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Christoph Daum'un paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Alman teknik direktör Christoph Daum'dan yeni bir İstanbul paylaşımı geldi. Daum'un Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıpları sonrası İstanbul temalı yaptığı paylaşımlar, sarı-lacivertli kulübe geri dönmek istediği şeklinde yorumlandı.
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