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Christoph Daum'dan İstanbul paylaşımı yaptı

04.03.2021 23:03 | Son Güncelleme:
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Christoph Daum'dan İstanbul paylaşımı yaptı

Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremedi. Sarı-lacivertlilerin 2 puan kaybettiği maçın ardından Christoph Daum'dan ses getirecek bir paylaşım geldi. Alman teknik direktör maçın hemen ardından yine İstanbul paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe'nin zirve yolunda büyük bir fırsatı değerlendiremediği Antalyaspor maçının ardından, sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Christoph Daum'un paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.

YİNE BİR İSTANBUL PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Alman teknik direktör Christoph Daum'dan yeni bir İstanbul paylaşımı geldi. Daum'un Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıpları sonrası İstanbul temalı yaptığı paylaşımlar, sarı-lacivertli kulübe geri dönmek istediği şeklinde yorumlandı.

daum


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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