Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet ilk fragmanıyla karşımızda

Christopher Nolan imzalı Tenet filminden beklenen fragman yayınlandı. Interstellar, Dunkirk, Inception gibi unutulmaz gişe filmlerine imzasını atan başarılı yönetmenin yeni filminin bir casusluk hikayesi olduğu biliniyor.

Nolan, filmin aynı zamanda yazarı ve Emma Thomas'la birlikte yapımcılarından biri. Yürütücü yapımcı ise Thomas Hayslip. Sürekli yaratıcı ve yenilikçi işlere imza atan Nolan, bu kez de çok katmanlı bir filmle karşımıza çıkacak gibi duruyor. Filmin atmosferi, usta yönetmenin Inception filmini andırıyor.

Çok büyük bir bütçeyle son derece gizli bir şekilde çekimleri gerçekleşen Tenet’in oyuncu kadrosunda John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson ve Kenneth Branagh gibi başarılı isimler yer alıyor.

Tenet, 17 Temmuz 2020 tarihinde tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de gösterimde olacak.