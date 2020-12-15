Christopher Nolan: 'Tom Hardy'nin yarattığı felaket tam olarak takdir edilmedi'

Christopher Nolan, Tom Hardy'nin Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises) filmindeki Bane rolündeki performansının "tam olarak takdir edilmediğini" söylüyor.

Oscar adayı yönetmen Christopher Nolan, 2012’de vizyona giren Batman serisinin üçüncü bölümünde ortalığı terörize eden Bane rolündeki Tom Hardy’nin olağanüstü performansının en az bir önceki filmde Joker’i canlandıran Heath Ledger'ın övülen performansı kadar övülmesi gerektiğini söyledi.

Happy Sad Confused podcast'inde konuşan Nolan, Hardy'nin filmdeki çalışmasını övdü ve şunları söyledi:

“Bu adamlardan hiçbiri ve Tom için bir güvenlik ağı yok, yani… bu karakterle yaptığı şey henüz tam olarak takdir edilmedi. Olağanüstü bir performans ve gerçekten harika.”

KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR KONUSU

Kara Şövalye Yükseliyor'da terörist lider Bane'nin yaptığı gizli planları durdurmaya bu sefer ne Bruce Wayne'nin ne de Batman'in gücü yeter. Kedikadın Selina Kyle'ı da kendi safına çeken Bane, Gotham kentini ve halkını ciddi bir tehditle karşı karşıya bırakacaktır. Ne yerel kuvvetler, ne kahraman Jim Gordon ne de ordu olacakların önüne geçemez. Batman ilk kez kendisinden daha güçlü bir rakibe karşı mücadele verecektir...



