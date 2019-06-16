Chrome 76 ile gizli mod seçeneğinin değişeceği ortaya çıktı

Pek çok web sitesi, Gizli Modunu kullananlara erişimi engellemek için bu farkı kullanan modüller kullandı. Birçok kullanıcı; ücretsiz makale görüntüleme sınırlarını atlamak için Gizli Mod seçeneğini aktif ediyordu. Ancak sitelerin modüllerinden dolayı bu sınır aşılamıyordu.

Geliştiricilerin beğenisine sunulan Canary Chrome 76 ile bu sorunu geçici olarak depolayan ve site dedektörlerini kandırabilecek kadar uzun süre depolayan bir RAM diski oluşturuluyor.

Chrome 76, Flash web sitelerini de varsayılan olarak engelliyor, PWA’ları adres çubuğundan yüklemenizi sağlıyor, web sitelerinin otomatik olarak karanlık modu etkinleştirmesine ve açılır pencerelerle daha iyi mücadele etmesine olanak tanıyor.

Canary build’i buradan yükleyerek Chrome’un en yeni sürümünü deneyebilirsiniz.

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