Chromium tabanlı Microsoft Edge yayında

Oldukça hantal kalan Edge için Microsoft geçtiğimiz günlerde düğmeye basmış ve Windows için Chromium tabanlı Microsoft Edge’in beta testlerine başlamıştı. Bugün ise Chromium tabanlı Edge uygulaması Windows 10’dan sonra macOS platformuna da geldi. Microsoft’un uzun süreden sonra macOS için yayınladığı tarayıcı olan Edge, Google Chrome’un tabanını kullanıyor.

Chromium tabanlı Edge uygulamasını deneyenler, Microsoft’un internet tarayıcısı konusunda kedi olalı bir fare tuttuğunu belirtiyor. Şimdilik Beta aşamasında olan uygulamayı macOS için buradan indirebilirsiniz.

Uygulamanın henüz Beta aşamasında olduğu için bir takım sorunlar ile geleceğini belirtelim. Tahminlere göre; uygulamanın final sürümü 2019 yılı bitmeden hem Windows hem de macOS için indirime sunulacak.

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