Chucky efsanesi devam ediyor

Birbirinden iddialı yapımlarla rekabetin en üst düzeyde yaşandığı televizyon dünyasında kablolu televizyon kanalı Syfy’den sürpriz bir hamle geldi. Bir süredir pekçok televizyon yapımcısının el atmak istediği katil bebek Chucky’nin yayın haklarını Syfy satın aldı.

Çocukluk dönemlerimizin korkulu kabusu Chucky’nin senaryosu yeniden Child’s Play’in yazarı olarak efsaneyi başlatan Don Mancini’nin kaleminden çıkacak. Henüz oyuncu kadrosu hakkında bir açıklama yapılmayan dizinin 8 – 10 bölüm arası olması planlanıyor. Yıllar içinde bir sürü çocuğu oyuncak bebeklerden soğutan Chucky’nin, yeni jenerasyona da aynı etkiyi yaratması bekleniyor.

Dizinin ön hazırlık çalışmaları bir tarafta devam ederken, hepsinden bağımsız Chucky’nin yaratıcısı Don Mancini’nin yer almadığı ilk Chucky filmi olacak olan orijinal Child’s Play’in yeniden çevrimi, vizyona girmeye hazırlanıyor. Aubrey Plaza, Gabriel Bateman ve Brian Tyree Henry’nin başrollerini üstlendiği film 21 Haziran’da vizyona girecek.



