Churros nasıl yapılır? Churros tarifi nedir? Churros malzemeleri neler?

İspanyol mutfağının en eşsiz tatlılarından bir tanesi olan ve ünü tüm dünyaya yayılmış olan Churros tatlısı tulumba tatlısına benzeyen görünümüyle dikkat çekiyor. Çikolata sosuna batırılmış ya da toz şekere bulanmış haliyle ilgi gören Churros tarifiyle de merak konusu oluyor. Peki, Churros tarifi ve püf noktasıyla ilgili tüm detaylar...



CHURROS MALZEMELERİ

Hamuru için:

1 su bardağı kadar un

Yarım su bardağı kadar su

2 tane küçük boy yumurta

60 gram tereyağı (yaklaşık 2 çorba kaşığı kadar)

Yarım çay kaşığı kadar tuz

Kızartmak için:

1,5 su bardağı kadar ayçiçek yağı

Servisi için:

Yarım su bardağı kadar toz şeker

90 gram bitter çikolata

CHURROS NASIL YAPILIR?

İlk olarak tereyağı oda sıcaklığında bekletildikten sonra bir tencereye konularak su ve tuz ile beraber tereyağı eriyene dek kısık ateşte kaynatılıyor. Sonrasında elenmiş olan un az az eklenip sürekli karıştırılarak hamurun toparlanması sağlanıyor. Toparlanmış olan hamur ocaktan alınıyor. Karıştırılıp soğuması sağlanıyor ve yumurtalar kırılıp spatulayla hamura yediriliyor. Kızartmak için ise yeni bir tavaya ayçiçek yağı konuluyor. Sonrasında yumuşak tatlı hamurları uç kısmında tırtıklı duy takılı olan krema sıkma poşetine aktarılıyor.

Ardından sıkma poşetinden istenilen uzunlukta hamur sıkılarak kızgın yağın içerisine atılıyor. Her yeri iyice kızardığı zaman hamurlar ocaktan alınıyor. Fazla yağını atabilmesi için kağıt havlu serilmiş bir tabağın üstüne konuluyor. Churros hamurları hazır olduktan sonra sıra eritilmiş çikolata hazırlamaya geliyor. Bunun için kaynar suyun içerisine konulmuş bir tencerenin içerisine bitter çikolata benmari usulü eritiliyor. Hala daha sıcak olan tatlılar toz şekere bulanıyor ve eritilmiş çikolataya batırılıp servis ediliyor.