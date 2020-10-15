Churros nasıl yapılır? Churros tarifi nedir? Churros malzemeleri neler?

İspanyol mutfağının en eşsiz tatlılarından bir tanesi olan ve ünü tüm dünyaya yayılmış olan Churros tatlısı tulumba tatlısına benzeyen görünümüyle dikkat çekiyor. Çikolata sosuna batırılmış ya da toz şekere bulanmış haliyle ilgi gören Churros tarifiyle de merak konusu oluyor. Peki, Churros tarifi ve püf noktasıyla ilgili tüm detaylar...
Hamuru için:
İlk olarak tereyağı oda sıcaklığında bekletildikten sonra bir tencereye konularak su ve tuz ile beraber tereyağı eriyene dek kısık ateşte kaynatılıyor. Sonrasında elenmiş olan un az az eklenip sürekli karıştırılarak hamurun toparlanması sağlanıyor. Toparlanmış olan hamur ocaktan alınıyor. Karıştırılıp soğuması sağlanıyor ve yumurtalar kırılıp spatulayla hamura yediriliyor. Kızartmak için ise yeni bir tavaya ayçiçek yağı konuluyor. Sonrasında yumuşak tatlı hamurları uç kısmında tırtıklı duy takılı olan krema sıkma poşetine aktarılıyor.
Ardından sıkma poşetinden istenilen uzunlukta hamur sıkılarak kızgın yağın içerisine atılıyor. Her yeri iyice kızardığı zaman hamurlar ocaktan alınıyor. Fazla yağını atabilmesi için kağıt havlu serilmiş bir tabağın üstüne konuluyor. Churros hamurları hazır olduktan sonra sıra eritilmiş çikolata hazırlamaya geliyor. Bunun için kaynar suyun içerisine konulmuş bir tencerenin içerisine bitter çikolata benmari usulü eritiliyor. Hala daha sıcak olan tatlılar toz şekere bulanıyor ve eritilmiş çikolataya batırılıp servis ediliyor.
Churros tarifi ile ilgili en önemli püf noktalarından bir tanesi yumurtaların pişmesini engellemek için hamur soğuduğu zaman yumurtaları tek tek eklemek ve hızlı karıştırmak. Bunun yanı sıra çikolatayı benmari usulüyle eritirken de kaynar su buharının çikolataya gelmemesine dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca tatlı servis edilirken kullanılacak olan toz şekerler, dövülerek biraz daha inceltilebiliyor ve tarçın eklenmiş karışıma bulanabiliyor. Böylece oldukça lezzetli bir Churros tatlısı çeşidi daha hazırlanabiliyor.
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