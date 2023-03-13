Ciara file elbisenin içine minicik iç çamaşırı giydi! Göğüs ucuna ise bant taktı

Amerikan futbolcusu Russel Wilson ile evli olan Ciara Oscar partisinde cesaretini konuşturdu. Ciara, Beverly Hills'deki Wallis Annenberg Center'da düzenlenen Vanity Fair Oscar Partisi'nde ilgi odağı oldu.

File elbisesini takılarla ve bob saçlarıyla tamamlayan Ciara hayal gücüne pek az şey bıraktı. Yıldız, elbisenin müstehcen açılarını göstermek için dönerek kırmızı halıda fırtına gibi poz verdi.

Ciara file elbisenin içine minicik bir tanga iç çamaşırı giydi ve bunu göstermek için de bol bol dönerek poz verdi. O anlar sosyal medyayı salladı.

Şarkıcı ayrıca meme uçları için de yapışkan bant tercih etti.



