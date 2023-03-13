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Ciara file elbisenin içine minicik iç çamaşırı giydi! Göğüs ucuna ise bant taktı

13.03.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vanity Fair Oscar Partisi'ne ünlüler akın etti. Ciara, Vanity Fair Oscar Partisi için kadife eldiven ve elmaslarla takım bir file elbise giydi. File elbisenin içine minicik iç çamaşırı giyen Ciara göğüs uçları için ise bant tercih etti.

Ciara file elbisenin içine minicik iç çamaşırı giydi! Göğüs ucuna ise bant taktı

Amerikan futbolcusu Russel Wilson ile evli olan Ciara Oscar partisinde cesaretini konuşturdu. Ciara, Beverly Hills'deki Wallis Annenberg Center'da düzenlenen Vanity Fair Oscar Partisi'nde ilgi odağı oldu.

File elbisesini takılarla ve bob saçlarıyla tamamlayan Ciara hayal gücüne pek az şey bıraktı. Yıldız, elbisenin müstehcen açılarını göstermek için dönerek kırmızı halıda fırtına gibi poz verdi.

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Ciara file elbisenin içine minicik bir tanga iç çamaşırı giydi ve bunu göstermek için de bol bol dönerek poz verdi. O anlar sosyal medyayı salladı.

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Şarkıcı ayrıca meme uçları için de yapışkan bant tercih etti.


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