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Cicaldau: Maçın hakkı beraberlikti

25.10.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Cicaldau, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Cicaldau: Maçın hakkı beraberlikti
Alexandru Cicaldau

Alexandru Cicaldau

ROM Romanya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettiği Beşiktaş karşılaşması sonrası Alexandru Cicaldau, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Cicaldau, "Golün tebriğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gol atsam da bu beni çok fazla mutlu etmedi. Sonuçta kaybedilen bir 3 puan var. Bence maçın hakkı beraberlikti ama ne yazık ki alamadık beraberliği. O yüzden tabii ki üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Cicaldau, kendisine yöneltilen "Lazio ve Lokomotiv Moskova maçlarıyla bu karşılaşmayı değerlendirince aradaki fark neydi?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"Direkt sebebini bilmek, sebebini söyleyebilmek çok kolay değil. Sonuçta biz Galatasaray'ız. Bizim oyun mantalitemiz top yapmak, pas yapmak üzerine, topun bizde kalması üzerine. Bu Avrupa'da oynamışız, Türkiye'de oynamışız, içeride veya dışarıda fark etmiyor. Aynı mantaliteyle oynamaya çalışıyoruz ama ne yazık ki bugün istediğimiz gibi olmadı."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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