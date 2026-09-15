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Çiçeğini atan gelini ezdiler! Düğün klasiği olaylı bitti

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Devrim Karadağ

Balıkesir’de bir düğünde gelin çiçeği atıldığı sırada ilginç bir kaza yaşandı. Düğünün son bölümünde gelin, arkasında bekleyen davetlilere buketini attı. Çiçeği yakalamak için hamle yapan erkek davetlilerden biri dengesini kaybederek gelinin üzerine düştü. Yaşanan talihsiz an, davetliler arasında şaşkınlığa neden oldu.

Balıkesir’de gerçekleşen bir düğün töreninde, eğlenceli anlar bir anda şaşkınlık ve telaşa dönüştü. Düğün klasiği olan çiçek atma merasimi sırasında yaşanan sıra dışı kaza, salondaki davetlilere büyük şok yaşattı.

Çiçeğini atan gelini ezdiler! Düğün klasiği olaylı bitti 1

ÇİÇEĞİ KAPARKEN GELİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Müzik eşliğinde arkası dönük şekilde buketini atmak için hazırlık yapan gelin, davetlilerin alkışları ve heyecanlı bekleyişi arasında çiçeği geriye doğru fırlattı. Tam bu sırada arkada bekleyen davetlilerden beyaz gömlekli bir genç, çiçeği yakalamak için hızla öne doğru hamle yaptı. Kontrolünü kaybeden genç, hızını alamayarak doğrudan gelinin üzerine devrildi.

Çiçeğini atan gelini ezdiler! Düğün klasiği olaylı bitti 2

"AMAN DİKKAT!" ÇIĞLIKLARI

Çarpışmanın şiddetiyle gelin bir anda yere kapaklanırken, salonda "Yavaş!" ve "Aman dikkat!" çığlıkları yükseldi.

Olayın şokunu yaşayan arkadaki davetliler, yüzlerindeki büyük şaşkınlık ve telaşla hemen gelinin yardımına koştu.

Çiçeğini atan gelini ezdiler! Düğün klasiği olaylı bitti 3

Kadınların da aralarında bulunduğu davetliler, yere düşen gelini kaldırmak için seferber olurken genelde kadınların kaptığı çiçeğe neden bir erkeğin hamle yaptığı da çok tartışıldı.

Çiçeğini atan gelini ezdiler! Düğün klasiği olaylı bitti 4

Günün sonunda yaşanan talihsiz kaza, düğüne katılanların hafızalarında unutulmaz bir anı olarak kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir düğün
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