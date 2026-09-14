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Her sabah yapıyor: Tatilciler denize değil o kayığa akın ediyor!

Balık mevsiminin gelmesi, en çok sayfiye yerlerindeki tatilcileri sevindirdi. Yalova’nın Armutlu ilçesine bağlı İhlas Armutlu Sitesinde her sabah kayıkla balık getiren Mehmet Mutluhan’ın servisi büyük ilgi görüyor.

Her sabah yapıyor: Tatilciler denize değil o kayığa akın ediyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

Sabah saat 08.30 ile 10.00 arasında Armutlu Balık Halinden aldığı ürünleri tatil köyü sakinlerine servis eden Mehmet Mutluhan, günlük taze balıkları tatilcilere ulaştırmayı kendine vazife kabul ettiğini söyledi. Büyükşehirlerde, mevsiminde bol çıkan balıkları bile pahalı yediklerini belirten tatil köyü sakinleri ise, sayfiye yerindeki fiyatların makul tutulmasına sevindiklerini söylediler.

Her sabah yapıyor: Tatilciler denize değil o kayığa akın ediyor! 1

PALAMUT, İSTAVRİT HAMSİ...

Her sabah iskele yakınında demir atan Mutluhan Kayığını uzun kuyruk oluşturup bekleyen tatilciler, verilen dilimleme hizmetinde de memnun kalıyorlar" dedi. Kayıkta balık servisinde fiyatlar ise şu şekilde: "Palamut orta boy tane 125 TL, istavrit orta büyüklükte kilogramı 200 TL, hamsi kg 200 TL".

Her sabah yapıyor: Tatilciler denize değil o kayığa akın ediyor! 2

Bu arada, Karadeniz’de yakalanan palamutlar ise buzlu kasalarda gece yolculuğu ile Yalova’nın Armutlu ilçesine ulaşıyor.

Her sabah yapıyor: Tatilciler denize değil o kayığa akın ediyor! 3

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Anahtar Kelimeler:
balık Yalova
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