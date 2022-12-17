Çiçek Taksi'nin Erdal'ını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı Eşi ünlü voleybolcu çıktı

Çiçek Taksi'nin unutulmaz oyuncularından Kamil Güler, magazin basınından uzak durmayı tercih eden isimlerden biri. Şimdilerde 50 yaşında olan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi şaşırttı.

1995-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin yönetmenliğini Yaşar Seriner, senaristliğini ise Yılmaz Okumuş üstleniyordu. Sıcak hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla milyonları ekrana kilitleyen dizinin bazı oyuncuları ekranlardan uzaklaşırken bazıları ise sanat kariyerine hız kesmeden devam etti.

Çiçek Taksi dizisinde Erdal Şanlı karakterini canlandıran Kamil Güler, meslek hayatının büyük bir kısmını tiyatroya ayırdı.

İstanbul Kraliyet Tiyatrosu kurucularından olan Kamil Güler, bir süre sonra buradan ayrılmıştı. Her ne kadar Acemi Cadı, Gümüş, Haneler, Filinta gibi projelerde rol alsa da, Çiçek Taksi dizisiyle akıllara kazındı.

Çiçek Taksi'de oynadığı yıllarda 20'lerinin başında bir genç olan Kamil Güler, şimdilerde 50 yaşında...

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Kamil Güler'e ''Ne güzel yaşlandın sen'' ve ''Beyaz saç ayrı karizma katmış'' gibi yorumlar yapılıyor.

Özel hayatıyla dikkat çeken Kamil Güler, Sevim Gözay ve Yeşim Büber'le nikah masasına oturmuştu.

Kamil Demir aradığı aşkı, eski milli voleybolcu Neslihan Demir'de buldu.

2014 yılında evlenen çift, mutluluk kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.



