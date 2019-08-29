Çiçekleri çok seviyordu! Onlarla öyle bir şey yaptı ki...

Bir Yıl Önce, çiçek herbaryumları yapmak için kursa yazılan kadın, bu hobisini öyle bir seviyeye getirdi ki görenler gözlerine inananımor. Her zaman çiçeklerden hoşlanırdım ve bir yıl önce cam herbarium yapmayı öğrenmeye başladım diyen kadın, ilk başta çiçek buketlerini saklamakla ilgilendi. Çiçekleri mümkün olan en iyi koşullarda tutmak için büyük önem veren kadın daha sonra bu sevgisini icraata geçirmeye karar verdi. Sevdiğiniz şeyleri güzel ürünlere dönüştürmek ve harekete geçmek için bu kadın umarım herkese ilham kaynağı olur.

İşte çiçeklerle yaptığı o eserler...

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