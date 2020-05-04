Cici Babam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cici Babam nerede ve ne zaman çekildi*

Cici Babam, Meltem Bozoflu'nun yönettiği, 2018 çıkışlı Türk komedi filmi. Cici Babam filmi bu akşam ekranlarda olacak.
Cici Babam filminin büyük bölümü başta Köyceğiz olmak üzere Muğla'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi.
Babası ölen üç yetişkin kardeşe yeni bir Cici Baba gelince işler karışır. Cici Baba kendini kabul ettirmeye çalışırken, annelerinin evlenmesini istemeyen üç kardeş bu durumu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Güldür Güldür Show ekibinin kaleminden çıkan bu unutulmayacak komedi, izleyiciyi kahkahanın hiç durmayacağı bir serüvene davet ediyor.
Onur Buldu – Hacı
Derya Karadaş – Ayşe
Mahir İpek – Tanju
Yasemin Conka – Melos
Onur Atilla – Mahmut
Meltem Yılmazkaya – Fatos
Burak Topaloğlu – Abdülkadir
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