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Cici Babam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cici Babam nerede ve ne zaman çekildi*

DİZİ HABERLERİ  | 04.05.2020 20:28 | Son Güncelleme

BKM imzalı olan Cici Babam filminde Güldür Güldür Show'un ünlü oyuncuları başrollerde oynuyor. Kahkaha dolu Cici Babam filmi 4 Mayıs Pazartesi akşamı Show TV'de yayınlanıyor. Peki, son dönemin dikkat çeken komedi filmlerinden biri olan Cici Babam nerede çekildi? Cici Babam konusu ne, oyuncuları kim?

Cici Babam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cici Babam nerede ve ne zaman çekildi*

Cici Babam, Meltem Bozoflu'nun yönettiği, 2018 çıkışlı Türk komedi filmi. Cici Babam filmi bu akşam ekranlarda olacak.

CİCİ BABAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Cici Babam filminin büyük bölümü başta Köyceğiz olmak üzere Muğla'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi.

CİCİ BABAM KONUSU

Babası ölen üç yetişkin kardeşe yeni bir Cici Baba gelince işler karışır. Cici Baba kendini kabul ettirmeye çalışırken, annelerinin evlenmesini istemeyen üç kardeş bu durumu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Güldür Güldür Show ekibinin kaleminden çıkan bu unutulmayacak komedi, izleyiciyi kahkahanın hiç durmayacağı bir serüvene davet ediyor.

CİCİ BABAM OYUNCULARI

Onur Buldu – Hacı

Derya Karadaş – Ayşe

Mahir İpek – Tanju

Yasemin Conka – Melos

Onur Atilla – Mahmut

Meltem Yılmazkaya – Fatos

Burak Topaloğlu – Abdülkadir

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