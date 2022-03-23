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  4. ‘Ciciş Kardeşler’den Esra Ersoy tutuklandı! Ceyda Ersoy’un paylaşımı şaşkına çevirdi

‘Ciciş Kardeşler’den Esra Ersoy tutuklandı! Ceyda Ersoy’un paylaşımı şaşkına çevirdi

23.03.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunda 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Esra Ersoy'un kardeşi Ceyda Ersoy ise sosyal medyada bir açıklamada bulunarak ablasının yanında olduğunu dile getirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ersoy, ilerleyen saatlerde yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ersoy'un paylaşımı görenleri şoke etti.

‘Ciciş Kardeşler’den Esra Ersoy tutuklandı! Ceyda Ersoy’un paylaşımı şaşkına çevirdi

Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kardeşi Ceyda Ersoy ise sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak ablasının suçsuz olduğuna inandığını ve onun yanında olduğunu dile getirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ersoy, ilerleyen saatlerde yeni bir paylaşımda daha bulundu.
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Ersoy, ablasının cezaevine gönderildiği günün akşamı balıkçıda yemek yerken çekilmiş pozlarını Instagram hesabında yayınladı.

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Kısa sürede gündem olan paylaşıma, tepkiler çığ gibi büyüdü.

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