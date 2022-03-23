‘Ciciş Kardeşler’den Esra Ersoy tutuklandı! Ceyda Ersoy’un paylaşımı şaşkına çevirdi

Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kardeşi Ceyda Ersoy ise sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak ablasının suçsuz olduğuna inandığını ve onun yanında olduğunu dile getirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ersoy, ilerleyen saatlerde yeni bir paylaşımda daha bulundu.



Ersoy, ablasının cezaevine gönderildiği günün akşamı balıkçıda yemek yerken çekilmiş pozlarını Instagram hesabında yayınladı.

Kısa sürede gündem olan paylaşıma, tepkiler çığ gibi büyüdü.



