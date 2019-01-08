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Çift ekranlı, çift işlemcili, çift RAM’li tek telefon

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TEKNOLOJİ  | 08.01.2019 08:43 | Son Güncelleme

Samsung inovasyon anlamında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devi ilginç bir telefon patenti daha aldı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Çift ekranlı, çift işlemcili, çift RAM’li tek telefon

Akıllı telefon sektörünün öncü isimlerinden biri olan Samsung, oldukça ilginç bir tasarım üzerinde çalışıyor. Güney Koreli şirketin yeni akıllı telefon modeli çift ekranlı bir tasarım çizgisine dayanıyor.

Samsung’un yeni nesil akıllı telefon modeline ait tasarım çizgisine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Görüldüğü üzere Güney Koreli teknoloji devinin yeni modeli çift ekrandan oluşuyor. Fakat burada alışık olmadığımız bir nokta var. Bu iki ekran birbirinden ayrılarak bağımsız bir şekilde kullanılabiliyor.

İki ekranın da bağımsız bir şekilde çalışması demek, iki tarafta da ayrı yonga seti, ayrı RAM ve ayrı dahili depolama birimlerinin bulunduğuna işaret ediyor. Ekranlar birbirine gövde içerisine gizlenmiş olan mıknatıslar ile kenetleniyor.

Samsung’un yeni akıllı telefon patentinin oldukça ilginç ve dikkat çekici olduğunu söylemek mümkün. Fakat bu cihazın maliyeti de hayli yüksek olacaktır. Her ne kadar ortada bir akıllı telefon varmış gibi görülse de tüm birimlerden ikişer adet kullanılması, fiyatı da ikiye katlayacaktır.

Şimdilik Güney Koreli şirketten bahse konu patent ile ilgili bir açıklama gelmiş değil. Tabi ki dip not olarak şunu da hatırlatmamız gerekiyor. Samsung’un katlanabilir ekranlı akıllı telefonuna ait ilk patentler de 2014 yılında ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
samsung akıllı telefon

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