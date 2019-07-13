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Çift kameralı Samsung Galaxy Tab S6 ortaya çıktı

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TEKNOLOJİ  | 13.07.2019 10:37 | Son Güncelleme

Tablet segmentinde Apple’ın iPad’inin fersah fersah gerisinde kalan Samsung, yine de beyaz havlu atmamış ve yeni tabletleri ile karşımıza çıkmaya devam etmişti. Güney Koreli teknoloji devi şimdi de çift arka kamerası ile dikkatleri üzerine çekecek olan tableti Galaxy Tab S6’yı tanıtmaya hazırlanıyor.

Çift kameralı Samsung Galaxy Tab S6 ortaya çıktı

Galaxy Tab S6’nın gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM’den alacağı söyleniyor. Android 9.0 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan tablet, 10.5 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. 64 GB ve 128 GB dahili depolama seçenekleri ile gelmesi beklenen tabletin arkasında çift kamera kurulumu yer alıyor.

Apple Pencil gibi ama asla onun gibi olamayacak olan S-Pen ile geleceği söylenen Galaxy Tab S6’nın 2019’un sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. 3 farklı renk seçeneği ile gelecek olan Tab S6’nın henüz fiyatına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
samsung samsung galaxy tab s6

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