Çift kameralı Samsung Galaxy Tab S6 ortaya çıktı

Galaxy Tab S6’nın gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM’den alacağı söyleniyor. Android 9.0 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan tablet, 10.5 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. 64 GB ve 128 GB dahili depolama seçenekleri ile gelmesi beklenen tabletin arkasında çift kamera kurulumu yer alıyor.

Apple Pencil gibi ama asla onun gibi olamayacak olan S-Pen ile geleceği söylenen Galaxy Tab S6’nın 2019’un sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. 3 farklı renk seçeneği ile gelecek olan Tab S6’nın henüz fiyatına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

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