Çift terapisi sahneleri olay olmuştu! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni terapisti belli oldu

Bu sene 49'uncusu düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisindeki performanslarıyla En İyi Dizi Çifti Ödülü'nün sahibi oldu.

Her sahnesi çok beğenilen Aile dizisinin geçtiğimiz haftalardaki çift terapisti sahnesi çok konuşulmuştu. Salı akşamlarına damga vuran Hakan Bonomo imzalı dizide Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) ile Devin’in (Serenay Sarıkaya) yeni çift terapisi Neslihan’ı başarılı oyuncu Zeynep Kızıltan canlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızıltan bu akşam ekrana gelecek 23. Bölümden itibaren final bölümü olan 30. bölüme kadar dizide rol alacak. Neslihan’ın Devin ve Aslan’ın ardından ailenin diğer fertleriyle de seans yapacağı konuşuluyor.

Zeynep Kızıltan son olarak Exxen’de yayınlanan Onur Buldu’lu “Sizi Dinliyorum” adlı dizide terapi gören bir kadına hayat veriyordu, Aile’de ise terapist olarak seyirci karşısına çıkacak.







