MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çift terapisi sahneleri olay olmuştu! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni terapisti belli oldu

Çift terapisi sahneleri olay olmuştu! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni terapisti belli oldu

05.12.2023 16:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Aile salı akşamlarına damga vuruyor. Her bölümü olay olan dizide Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Aslan ve Devin karakterlerinin çift terapisi sahnesi gündem olmuştu. Dizinin yeni terapisti belli oldu.

Bu sene 49'uncusu düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisindeki performanslarıyla En İyi Dizi Çifti Ödülü'nün sahibi oldu.

Her sahnesi çok beğenilen Aile dizisinin geçtiğimiz haftalardaki çift terapisti sahnesi çok konuşulmuştu. Salı akşamlarına damga vuran Hakan Bonomo imzalı dizide Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) ile Devin’in (Serenay Sarıkaya) yeni çift terapisi Neslihan’ı başarılı oyuncu Zeynep Kızıltan canlandıracak.

aile 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızıltan bu akşam ekrana gelecek 23. Bölümden itibaren final bölümü olan 30. bölüme kadar dizide rol alacak. Neslihan’ın Devin ve Aslan’ın ardından ailenin diğer fertleriyle de seans yapacağı konuşuluyor.

Zeynep Kızıltan

Zeynep Kızıltan son olarak Exxen’de yayınlanan Onur Buldu’lu “Sizi Dinliyorum” adlı dizide terapi gören bir kadına hayat veriyordu, Aile’de ise terapist olarak seyirci karşısına çıkacak.

İlginizi Çekebilir

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

 Çok satanlarda zirvede! Suya, rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya, rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu...

 Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

 Esnek ve rahat! Cilt dostu pamuklu boxer setinin fiyatı düştü

Esnek ve rahat! Cilt dostu pamuklu boxer setinin fiyatı düştü

 Büyük yaşam alanları için birebir! DreameBot D9 Max'ı sizin için inceledik

Büyük yaşam alanları için birebir! DreameBot D9 Max'ı sizin için inceledik


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilo kilo külçe altın sayıyordu! Ödediği vergi şoke ettiKilo kilo külçe altın sayıyordu! Ödediği vergi şoke etti
Dişleri sosyal medyanın diline düştü! Son haline yorum yağdıDişleri sosyal medyanın diline düştü! Son haline yorum yağdı
Ünlü futbolcuyu aradığı anlar gündem oldu! Bomba sözlerÜnlü futbolcuyu aradığı anlar gündem oldu! Bomba sözler
Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya aile kelebek kelebe
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da 'Başak Demirtaş' sürprizi!

İstanbul'da 'Başak Demirtaş' sürprizi!

Büyük İstanbul depreminin habercisi olacak! Japon deprem uzmanı açıkladı

Büyük İstanbul depreminin habercisi olacak! Japon deprem uzmanı açıkladı

Varlığından bile ilk kez haberiniz olacak! Malikanesine öyle bir şey yaptırdı ki...

Varlığından bile ilk kez haberiniz olacak! Malikanesine öyle bir şey yaptırdı ki...

Özel’den İYİ Parti’nin kararı sonrası ilk açıklama! 'Eski dosttan düşman olmaz'

Özel’den İYİ Parti’nin kararı sonrası ilk açıklama! 'Eski dosttan düşman olmaz'

Törene el ele gelince olay oldular

Törene el ele gelince olay oldular

Ev sahiplerinin ‘maaş’ kurnazlığı

Ev sahiplerinin ‘maaş’ kurnazlığı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.