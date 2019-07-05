Mynet Trend

Çiftçiler, buzağılarını soğuktan korumak için öyle şirin yöntem buldular ki!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 05.07.2019 11:25 | Son Güncelleme

Çiftçiler, yavru buzağıları soğuktan korumak için buldukları çözümle yüzleri gülümsetip kalpleri ısıttılar.

Çiftçiler, buzağılarını soğuktan korumak için öyle şirin yöntem buldular ki!

Çiftçiler sığırlarını sevimli kıyafetler ile sert hava koşullarından ve kulaklarının donmasından koruyorlar. Genç buzağılar bu tehlikelere karşı çok duyarlı oldukları için sağlıklarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Son zamanlarda, Twitter kullanıcısı @ThisFarmingMan, bu yavrulardan birinin, pembe kulaklarını sallayan bir fotoğrafını paylaştı ve çılgınca bir akım başlatmış oldu. Şimdi, bu imaj 170 binin üzerinde beğeni aldı ve en son inek moda trendini başlattı. İnsanlar, bu modayı buzağılarına uygulayıp paylaşmaya başladı.

İşte bu akımdan manzaralar...

cute-cows-earmuffs-23

cute-cows-earmuffs-5d1b454c11651__700

cute-cows-earmuffs-5d1b454f3354e__700

cute-cows-earmuffs-5d1b455b6a4d8__700

cute-cows-earmuffs-5d1b455d35f3a__700

cute-cows-earmuffs-5d1b455ee02f8__700

cute-cows-earmuffs-5d1b4560a7508__700

cute-cows-earmuffs-5d1b4563be00c__700

cute-cows-earmuffs-5d1b4736c5354__700

cute-cows-earmuffs-5d1b45595a723__700

cute-cows-earmuffs-5d1b455362a2e__700

cute-cows-earmuffs-5d1b455770af7__700

cute-cows-earmuffs-5d1b4555634a7__700


PARTNERAteşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...Ateşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...
Ünlü dergi, yılın amatör modelini belirledi!Ünlü dergi, yılın amatör modelini belirledi!
Erkekler Instagram’da kadınları taklit ederse ne olur?Erkekler Instagram’da kadınları taklit ederse ne olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler yavru buzağılar soğuktan korunma yöntemi yeni akım hayvanlarda moda

En Çok Okunan Trend Haberler

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sağanak geliyor

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sağanak geliyor

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Onun adı Apollo ve o dünyanın en büyüğü!

Onun adı Apollo ve o dünyanın en büyüğü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yetişkinler için mizah ve korkunun bir arada hissedildiği animasyonlar

Yetişkinler için mizah ve korkunun bir arada hissedildiği animasyonlar

Sports Illustrated yılın amatör modelini belirledi!

Ünlü dergi, yılın amatör modelini belirledi!

Erkekler Instagram’da kadınları taklit ederse ne olur?

Erkekler Instagram’da kadınları taklit ederse ne olur?

Sevimli köpek et yemeği bıraktı, dondurmayı kaptı!

Et yemeği bıraktı, dondurmayı kaptı!

Mahallelerinde halı saha olmayınca çözümü böyle buldular!

Eski halılardan halı saha yaptılar! Yetkililer ise...

Bir milyoner, onunla festivale gidip çadır kuracak birini kiralayacak!

Milyoner, onunla festivale gidip çadır kuracak birini arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.