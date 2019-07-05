Çiftçiler, buzağılarını soğuktan korumak için öyle şirin yöntem buldular ki!

Çiftçiler sığırlarını sevimli kıyafetler ile sert hava koşullarından ve kulaklarının donmasından koruyorlar. Genç buzağılar bu tehlikelere karşı çok duyarlı oldukları için sağlıklarına dikkat edilmesi gerekiyor.
Son zamanlarda, Twitter kullanıcısı @ThisFarmingMan, bu yavrulardan birinin, pembe kulaklarını sallayan bir fotoğrafını paylaştı ve çılgınca bir akım başlatmış oldu. Şimdi, bu imaj 170 binin üzerinde beğeni aldı ve en son inek moda trendini başlattı. İnsanlar, bu modayı buzağılarına uygulayıp paylaşmaya başladı.
İşte bu akımdan manzaralar...
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