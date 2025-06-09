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Çiftleşme dansları kameralara yansıdı!

Hatay'ın Altınözü ilçesinde boş arazide 2 yılanın çiftleşme dansı vatandaş tarafından kamerayla kaydedildi.

Çiftleşme dansları kameralara yansıdı!
Çiğdem Sevinç

Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yer altı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu canlılardan özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başlandı.

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O ANLARI KAYDETTİ

Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde, boş bir arazide çiftleşme ritüellerini gerçekleştirilirken 2 yılan görüldü. Yılanların çiftleşme dansı, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İZLEYENLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Görüntülerde; yılanların çiftleşme ritüelleri ve bahçe sahibin tepkisi kameraya yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yılan
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