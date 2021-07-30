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"Çiftliğimiz yanıyor" diyerek sinir krizi geçiren Tuğba Özay'dan haber var

30.07.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 ayrı noktada çıkan orman yangını sonrası Tuğba Özay yangının çiftliğine de sıçradığını söyleyerek sinir krizi geçirmişti. Son gelen bilgilere göre Özay'ın Manavgat Poyraz Çiftliği'nde hiçbir sıkıntı yok.

"Çiftliğimiz yanıyor" diyerek sinir krizi geçiren Tuğba Özay'dan haber var

Manavgat'ta 4 ayrı noktada çıkan orman yangını sonrası Tuğba Özay sinir krizi geçirmişti. Instagram hesabından gözyaşları içinde yardım isteyen eski manken, "Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor... Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum" ifadelerini kullanmış ve hastanelik olmuştu.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu Tuğba Özay'ın sağlık durumu ve çiftliği ile ilgili yeni bilgiler verdi.

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ÇİFTLİĞİNDE SIKINTI YOKMUŞ!

Özay'ın çiftliğinin Manavgat Poyraz Çiftliği olduğunu ifade eden Akay, "Tuğba Özay'ın Manavgat Poyraz Çiftliği'nde hiçbir sıkıntı yok. Yakınlarına kadar gelen yangına müdahale edilmiş. Güvenlik güçleri olay yerine insanların girmesine izin vermediğinden, Tuğba Özay da bilgi alamayınca sinir krizi geçirdi. Ancak Tuğba'nın sağlık durumu şu an çok iyi ve annesinin yanında dinleniyor. Yangınlar devam ediyor ve içimiz yanıyor. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
yangın Manavgat Tuğba Özay
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