Manavgat yangını çiftliğini de yaktı! Tuğba Özay sinir krizi geçirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün başlayan yangın gece boyunca hızla ilerledi. Manavgat'taki yangının görüntüleri tüm Türkiye'yi kahrederken bir haber de Tuğba Özay'dan geldi.

Eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de yangında zarar gördü. İlk uçakla Antalya'ya giden Tuğba Özay, sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yardım istedi:

" Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor... Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Ne olur sesimizi duyurun. Yanıyor çiftliğimiz yanıyor, her yer, her şey yanıyor. Yangın uçakları daha çok gelmeli. Her yer yanıyor. Her şeyimiz yandı ben felç geçirdim. Hiçbir yerim tutmuyor."

Antalya Manavgat’ta çıkan büyük yangın nedeniyle Manavgat’a yetişmeye çalışan Tuğba Özay, sinir krizi geçirdi. Özay, daha sonra hastaneden paylaştığı video ile felç geçirdiğini söyledi.