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Manavgat yangını çiftliğini de yaktı! Tuğba Özay sinir krizi geçirdi

29.07.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat'ta başlayan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı evler tahliye edildi. Yangından eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar gördü. Tuğba Özay evine ulaşmaya çalışırken sinir krizi geçirdi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün başlayan yangın gece boyunca hızla ilerledi. Manavgat'taki yangının görüntüleri tüm Türkiye'yi kahrederken bir haber de Tuğba Özay'dan geldi.

Eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de yangında zarar gördü. İlk uçakla Antalya'ya giden Tuğba Özay, sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yardım istedi:

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" Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor... Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Ne olur sesimizi duyurun. Yanıyor çiftliğimiz yanıyor, her yer, her şey yanıyor. Yangın uçakları daha çok gelmeli. Her yer yanıyor. Her şeyimiz yandı ben felç geçirdim. Hiçbir yerim tutmuyor."

Antalya Manavgat’ta çıkan büyük yangın nedeniyle Manavgat’a yetişmeye çalışan Tuğba Özay, sinir krizi geçirdi. Özay, daha sonra hastaneden paylaştığı video ile felç geçirdiğini söyledi.


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yangın Manavgat Tuğba Özay
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