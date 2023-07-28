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Çiftliğinin kapısına kilit vurup sırra kadem basmıştı! Özlem Tekin hakkında bomba iddia

28.07.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'u terk edip Muğla'nın Milas ilçesine bağlı bir köye yerleşen ünlü şarkıcı Özlem Tekin, 30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşamaya başlamıştı. Uzun zamandır çiftliğinin kapısı kilitli olan Tekin'in nerede olduğu merak edilmeye başlandı. Yaptığı haberlerle sık sık gündeme gelen Onur Akay, Özlem Tekin'in nerde olduğuna dair iddiada bulundu.

Rock şarkıcısı Özlem Tekin, 2018'de aldığı radikal bir kararla Milas'a yerleşerek çiftlik hayatı yaşamaya başlamıştı.

O günlerde organik yaşam istediği için çiftlik hayatı yaşamaya başladığını söyleyen Özlem Tekin, çiftliğe yerleşmeden önce de sosyal hayattan ve işinden bir hayli uzak kalmayı tercih etmişti.

özlem teki

KOMŞULARI MERAK EDİYORDU

Telefon dahi kullanmadığı bilinen Özlem Tekin'in çiftliğinin kapısının uzun zamandır kilitli olduğu ortaya çıkmıştı. Komşuları aylardır Özlem Tekin'in nerede olduğunu bilmediklerini dile getirirken, endişeli olduklarını da söylemişlerdi.

Bu haberler üzerine Özlem Tekin'in yakın çevresine ulaşan magazin yazarı Onur Akay, ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu ancak maddi sıkıntılar nedeniyle çiftliğine kilit vurmak zorunda kaldığı bilgisine ulaştı.

kilit

Tekin'in, uzun zamandır Bodrum Gündoğan'da annesiyle birlikte yaşadığını ve kafasında buraya yerleşme planları olduğunun bilgisini verdi.

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