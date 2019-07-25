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Çiğ et tabakta aniden canlandı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2019 16:00 | Son Güncelleme

Sosyal medyada defalarca kez paylaşılarak rekora koşan video tartışma yarattı. Görüntülerde tabakta duran etin bir parçasının aniden harekete geçerek masadan aşağı atladığı görülüyor.

Rie Phillips isimli Facebook kullanıcısının paylaştığı videonun ABD'nin Florida kentindeki bir restoranda iki hafta önce çekildiği tahmin ediliyor.

En az 4 milyon kez izlenilen videoda çiğ etin hareket ettiği anlarda videoyu çeken kadının çığlıkları duyuluyor.

Videonun fake olup olmaduğu henüz doğrulanmış değil. Ancak sosyal medya kullanıcıları videonun gerçekliğiyle lakalıa
şimdiden ikiye bölünmül durumda.

İddiaların bir kısmı videonun gerçek olmadığı görüşünde... Derisi yüzülmüş kurbağa olduğu belirtilen çiğ etin görünmeyen bir iple hareket ettirildiği o iddialardan biri.

Ancak aksi görüşte olanlar, etin henüz çok taze olduğunu ve böyle taze etlerde kesildikten kısa süre sonra da kas ve sinir hareketlerinin gözlenebildiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
çiğ et kurbağa hareket

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tavukta bir hareket olacaktı ki adam çekmiş, normal doğal bir şey olsaydı, adam onu çekecek fırsatı maalesef bulamazdı, buda bunun bir oyun olduğunu gayet açık olarak gösteriyor.,
et olsa da canlansa... ekmek arası domatese devam hala ben
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