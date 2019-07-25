Çiğ et tabakta aniden canlandı!

Rie Phillips isimli Facebook kullanıcısının paylaştığı videonun ABD'nin Florida kentindeki bir restoranda iki hafta önce çekildiği tahmin ediliyor.

En az 4 milyon kez izlenilen videoda çiğ etin hareket ettiği anlarda videoyu çeken kadının çığlıkları duyuluyor.

Videonun fake olup olmaduğu henüz doğrulanmış değil. Ancak sosyal medya kullanıcıları videonun gerçekliğiyle lakalıa

şimdiden ikiye bölünmül durumda.

İddiaların bir kısmı videonun gerçek olmadığı görüşünde... Derisi yüzülmüş kurbağa olduğu belirtilen çiğ etin görünmeyen bir iple hareket ettirildiği o iddialardan biri.

Ancak aksi görüşte olanlar, etin henüz çok taze olduğunu ve böyle taze etlerde kesildikten kısa süre sonra da kas ve sinir hareketlerinin gözlenebildiği belirtiliyor.



