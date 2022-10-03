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Çiğ köfte tarifi: Çiğ köfte nasıl yapılır? Püf noktaları ile adım adım evde çiğ köfte yapımı

03.10.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiğ köfte tarifi ve malzemeleri bu lezzeti yapmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sevilen lezzetlerden biri olan çiğ köfte bu akşam MasterChef’te yapılacak. Yarışmacılar çiğ köfte gecesinde en güzel tarifi yapmak için uğraşacaklar. Peki, evde çiğ köfte nasıl yapılır? İşte adım adım püf noktaları

Çiğ köfte tarifi: Çiğ köfte nasıl yapılır? Püf noktaları ile adım adım evde çiğ köfte yapımı

Çiğ köftenin nasıl yapıldığı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bulgur ve salçanın uyumu ile lezzet şöleni haline gelen çiğ köfte sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Çiğ köfte yaparken iyi yoğurmak çok önemli. Çiğ köftede kullanılan soğanın çok ince olması gerekir ancak rendelenmiş ya da robotta çekilmiş soğan kullanmak da doğru o değildir. Soğanları bıçak ile doğramak gerekir.
ÇİĞ KÖFTE TARİFİ
2 su bardağı ince bulgur
1, 5 su bardağı kaynar su
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1/2 tatlı kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı isot
1 çay bardağı sıvı yağ
1/2 limonun suyu
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 büyük soğan
2 diş sarımsak
1 tutam kıyılmış maydanoz
ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?
Bulguru kaynar suda ıslatıp 10 dakika şişmesi için kenara bırakın.
O arada maydanoz hariç bütün malzemeleri bir kaba koyup hazır edin.
Soğan ve sarımsağı bıçak ile incecik doğrayın.
Hepsini bulgurun üzerine dökün ve kaşıkla karıştırın.
El blenderı ile yukarıdan aşağı doğru hareketler yaparak 5 dakika çiğ köfteyi çekin.
Elinizle şekillendirin ve limon, marul ile servis edin.
ETSİZ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ PÜF NOKTALARI
Malzemelerin iyi bir şekilde parçalanması için robotu ara ara durdurun ve bıçaklarına yapışan malzemeleri temizleyin.
Soğanı ilk olarak sade bir şekilde robottan çekin ve suyunu tamamen sıkın. Sonrasında diğer malzemelerin içine ilave edin.
Çiğ köftenin bir diğer önemli detayı da soğandır. Çiğ köftede kullanılan soğanın çok ince olması gerekir ancak rendelenmiş ya da robotta çekilmiş soğan kullanmak da doğru olmaz. Çünkü rende ve robot soğanın suyunu çıkarır ve köftenin tadını bozar. Bu nedenle çiğ köftenin soğanını bıçakla, doğrayabildiğiniz kadar ince doğramalısınız.

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