Çiğdem Batur: Evlat edinmek istiyorum

Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının kız çocuklarının eğitimi için kaleme aldığı öykülerden oluşan ve gazeteci Ömür Sabuncuoğlu’nun hazırladığı ‘Onlar’ın Öyküsü’ adlı kitabın tanıtımı Çırağan Sarayı’nda ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Davete katılan isimlerden Çiğdem Batur, çocukları çok sevdiğini, ama hemen çocuk yapmak için kaygılanmadığını söyledi.

Güzel oyuncu, "(Hemen çocuk yapmam lazım) diye kaygım yok. Eğer çocuğum olmuyorsa da evlat edinmeyi çok istiyorum. Yetiştirme yurtlarında o kadar sevgiye aç çocuk var ki, o yüzden evlat edinmek istiyorum” şeklinde konuştu.

