Ciğer pişirmenin püf noktaları: Lokum gibi bir ciğer için bu kuralı atlamayın!

Tam arzu ettiğiniz gibi mükemmel kıvamlı bir ciğer tarifi hazırlamadan önce sizlere birkaç ipucu vereceğiz. Usta şefler gibi ciğer yapmanın 5 yolu geliyor, buyursunlar.

LOKUM GİBİ CİĞER NASIL YAPILIR?

Ciğeri doğru seçmek çok önemlidir. Kuzu ciğeri tercih ederseniz, kavururken ufalanabilir ya da kıvamını tutturamazsanız olduğundan çok daha sert bir kıvam alabilir. Daha önce ciğer pişirmediyseniz ilk aşamada tercihinizi dana ciğerinden yana kullanmalısınız.

Ciğerin zarını ve sinirleriniiyi bir şekilde temizlenmelidir. Eğer siz temizlemeyecekseniz mutlaka kasabınıza bu işlemi yaptırmalısınız.

Ciğeri tavada pişirirseniz uzun süre kavurmamaya dikkat etmelisiniz. Aksi halde sertleşmeye başlayacaktır.

Ciğer yağı sever. Bu yüzden kızgın ve bol yağda pişirmelisiniz. Ciğerin lezzetini tavana yaptıracak püf noktasına geldi sıra... Ciğeri kızarttığınız yağdan bir çay bardağı kadar ayırın. Bu yağı ısıtın ve içinde pul biber kavurun. Yağlı biberi ciğerin üzerinde gezdirip bir süre dinlendirin.



